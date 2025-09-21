Dean James es resistente en la línea de fondo, adelante, Eagles Hajar Zwolle

Domingo 21 de septiembre de 2025 – 20:04 Wib
VIVA – Adelante las águilas aseguró con éxito tres puntos después de derrocar Pec Zwolle En la continuación de Eredivisie en el estadio Mac3park, el domingo 21 de septiembre de 2025.
Bek Equipo nacional Indonesia, Dean Jamesaparece desde el primer minuto. Se juega como una espalda completa en la formación 4-3-3 y dura hasta que termina la pelea. Esta se convirtió en su séptima aparición con Eagles, esta temporada.
El juego ha estado funcionando durante dos minutos, Zwolle debe perder a Jamiro Monteiro, quien fue recompensado con una tarjeta roja. Jugar con 10 jugadores desde el principio no hizo que Zwolle se rindiera. El equipo local se desempeñó sólido hasta que la primera mitad terminó sin un gol.
Al ingresar a la segunda mitad, siga adelante, las águilas aumentan la intensidad del ataque. El entrenador de Melvin Boel hizo varios jugadores, pero James seguía confiando en estar en el campo hasta el minuto 90.
El punto muerto finalmente estalló en el minuto 80 a través de Milan Smit, que usó el cebo de Oliver Petterson. Durante el tiempo de lesión, Smit anotó nuevamente y confirmó la victoria por 2-0 de los visitantes.
Tres tres puntos adicionales trajeron a las águilas para recolectar 12 puntos y ocuparon el cuarto lugar en la clasificación de la clasificación Eredivisie.
Composición del jugador
Adelante Eagles: Jari de Busser; Dean James, Joris Kramer, Gerrit Nauber, Mats Deijl; Evert Linthorst, Melle Melensteen; Mathis Suray, Jakob Breum, Kenzo Goudmijn; Victor Edvardsen.
Pec Zwolle: Tom de Graff; Olivier Airs, Symonings, Anselmo Garden, Floranus Sherish; Oosting, Thomas, Monteiro; Dylan Mbayo, Country Country, Rooge’s Cloth.
