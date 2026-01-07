VIVA – Jugador Adelante Águilas, James Dean está asociado con Ajax de Ámsterdam Tras la noticia, los gigantes de la Eredivisie buscan un lateral izquierdo para aumentar la competencia dentro del equipo.

Anteriormente, el Ajax estuvo vinculado con el defensa del Burnley, Quilindschy Hartman. Sin embargo, el jugador habría rechazado la posibilidad de incorporarse, por lo que el club tuvo que barajar otros nombres que consideraron más realistas.

medios holandeses, FCActualizaciónA través del periodista Tim Gerrits mencionó al jugador. Selección Nacional de Indonesia tiene potencial para convertirse en una nueva opción de lateral izquierdo para el Ajax.



Dean James Bersama Adelante Águilas

En su reseña, Tim Gerrits mencionó tres opciones de lateral izquierdo que el Ajax podría considerar. Además de Dean James, otros dos nombres en la lista son Souffian El Karouani del FC Utrecht y Jorrel Hato, que actualmente defiende al Chelsea.

De los tres candidatos, Dean James se considera la opción más atractiva y viable. Se considera que el jugador de 25 años ha demostrado su capacidad con Go Ahead Eagles con un desempeño constante.

«El lateral izquierdo del Go Ahead Eagles ha demostrado su valía esta temporada tanto a nivel nacional como europeo y se ha convertido en un habitual del Deventer», escribió Gerrits.

Gerrits también destacó el carácter del juego de Dean James. Evaluó que el jugador tiene la capacidad de controlar bien el balón, representa una amenaza desde el lado ofensivo y está acostumbrado a jugar en el nivel de la Eredivisie. Estos factores se consideran relevantes para las necesidades actuales del Ajax.

Además de los aspectos técnicos, también se tiene en cuenta el valor de la transferencia. Según la base de datos FootballTransfers, Dean James tiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros o unos 29.000 millones de euros, una cifra que se considera que está al alcance del Ajax.

«Según la base de datos FootballTransfers, James tiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros: una cantidad que el Ajax todavía puede permitirse», escribió Gerrits.

Dean James se une a Go Ahead Eagles desde julio de 2023. Hasta la fecha, ha disputado 63 apariciones con una contribución de tres goles y siete asistencias. En la temporada 2025/2026 de la Eredivisie, James participó en 15 partidos, además de seis apariciones en la Europa League.

El contrato de Dean James con Go Ahead Eagles sigue siendo válido hasta el 30 de junio de 2028, por lo que cualquier posible transferencia implicará negociaciones con el club propietario.