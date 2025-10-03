¡Dean James Bikin 2 Assist!

Yakarta, Viva – Tres jugadores Equipo nacional indonesio, Dean James, Calvin VerdonkY Miliano JonathansAmbos aparecen en el partido de fase de la liga Liga Europea 2025/26 que tuvo lugar el viernes 3 de octubre de 2025 Hrs temprano en la mañana. Los tres registraron diferentes contribuciones a sus respectivos clubes.

Dean James Bawa Adelante el regreso de las Águilas Di Athena

Dean James se desempeñó brillantemente cuando las águilas de adelante se doblaron Panathinaikos 2-1 en el estadio olímpico, Atenas. Aunque se quedó atrás a través del cabezazo de Karol Swiderski en el minuto 55, James logró grabar dos asistencias brillantes para Brace Milan Smit en los minutos 75 y 82.

El retroceso de 21 años, el retorno de la izquierda jugó 90 minutos completos, registró cinco barridos, dos despeje de aire y dos recuperación. Además de una sólida sobrevivencia, la contribución ofensiva de James lo convirtió en el jugador clave de la victoria de los Eagles.

Estadísticamente, Panathinaikos es superior con un 64% de posesión de la pelota y 33 tiros (9 en el objetivo), pero la efectividad de las águilas se diferencia. Esta victoria hace que las águilas se suban al puesto 13 en la clasificación, igualando los puntos de Panathinaikos en la posición 12.

Verdonk Solid, Lille conquistó como Roma en Olimpico

El defensor de Lille Calvin Verdonk (izquierda) contra Roma

En otro partido, Calvin Verdonk también parecía sólido cuando Lille venció como Roma 1-0 en el Stadio Olimpico. Verdonk jugó durante 69 minutos antes de ser reemplazado por Romain Perraud, y a pesar de obtener una carta amarilla, todavía juega un papel importante en el mantenimiento de la defensa del equipo.

El gol único de Lille fue anotado por Hakon Arnar Haraldsson cuando el juego había estado funcionando durante seis minutos. Como Roma tuvo una oportunidad de oro para igualar a través de una penalización, pero la ejecución de Matias Soule fue contrarrestada con éxito por el portero con Ozer.

Con este resultado, Lille ocupa el segundo lugar en la clasificación con seis puntos, mientras que Roma cayó a 15 con tres puntos.

Miliano Jonathans vive valioso minuto con Utrecht

Mientras tanto, Miliano Jonathans tuvo la oportunidad de jugar cuando el FC Utrecht visitó la sede de Brann. El joven jugador indonesio entró desde el banco y actuó durante 17 minutos.

Aunque Utrecht tuvo que irse a casa con una derrota de 0-1, Jonathans mostró confianza a través de un récord de 4 cebos exitosos (100%de precisión) y un éxito de regate. Esta nota puede ser un capital valioso para obtener más minutos para jugar en los siguientes partidos.

Con la contribución de Dean James, Calvin Verdonk y Miliano Jonathans, el trabajo de los jugadores del equipo nacional indonesio en la Europa League continúa mostrando desarrollos positivos. James brilla a través de la asistencia, Verdonk mantiene la defensa de Lille, mientras que Jonathans comenzó a tallar minutos para jugar a nivel europeo.