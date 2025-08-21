‘Dead of Winter’ de Emma Thompson adquirido por Vértigo para el Reino Unido, Irlanda

Liberación de vértigo ha adquirido derechos de distribución del Reino Unido e Irlanda a «Muerto de invierno«El thriller de acción protagonizando Emma Thompson Eso tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Locarno a principios de este mes.

La película, dirigida por Brian Kirk («Luther», «Game of Thrones», «The Day of the Jackal») en su primer largometraje desde «21 Bridges» de 2019, presenta a Thompson como Barb, una pescadora viuda que queda atrapada en una Blizzard Minnesotan y accidentalmente descubre el secuestro de una adolescente de una adolescente. Al darse cuenta de que es la única esperanza de la víctima, el personaje de Thompson debe transformarse de una mujer ordinaria a héroe poco probable.

Revisando la película para VariedadJessica Kiang escribió: «‘The Dead of Winter’ se entretiene, en gran parte debido al robusto retrato de gracia de Thompson vestido con un abrigo sensible y forrado de vellón».

Thompson también ejecutó el proyecto junto con su papel protagonista. El elenco incluye a Judy Greer («13 en 30», «Halloween Kills»), Marc Mencchaca («Companion», «Ozark»), Laurel Marsden («Sra. Marvel») y la hija de Thompson, Gaia Wise («El señor de los anillos: la guerra del Rohirrim»), que interpreta a su madre de su madre.

«Dead of Winter» tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Locarno a principios de este mes para una audiencia con entradas agotadas, donde Thompson también estaba honrado con el premio Leopard Club del festival Reconociendo sus décadas de trabajo de pantalla.

El lanzamiento de Vértigo lanzará la película teatralmente en el Reino Unido e Irlanda el 26 de septiembre, la misma fecha en que el entretenimiento vertical lo implementa en América del Norte. El proyecto fue producido y financiado por Stampede Ventures y Augenschein Filmproduktion, con ventas internacionales manejadas por North.pive.six.

«Estamos muy emocionados de traer ‘The Dead of Winter’ a los cines del Reino Unido en septiembre», dijo Ed Caffrey, jefe de adquisiciones de Vertigo lanzando. «La combinación de la actuación poderosa de Emma Thompson y la emocionante dirección de Brian Kirk es un nocaut».

Los recientes lanzamientos de vértigo incluyen «Late Shift» de Petra Volpe, el thriller de Jai Courtney «Dangerous Animals», «The Surfer» de Lorcan Finangan, protagonizada por Nicolas Cage, y el éxito de terror «Late Night With the Devil». Los próximos títulos incluyen una restauración 4K de «Dogtooth» de Yorgos Lanthimos, la historia de la casa embrujada de perros «Good Boy» y «Saipan», centrándose en la infame confrontación de Roy Keane-Mick McCarthy durante las preparaciones de la Copa Mundial de Soccer de Irlanda en 2002.