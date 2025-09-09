‘Dead Man’s Wire’ de Gus Van Sant se vende a la fila K en Tiff

En una de las primeras transacciones importantes de TIFF, Fila k entretenimiento aterriza los derechos estadounidenses y canadienses sobre el «cable del hombre muerto» de Gus Van Sant. La película sirve como el título de lanzamiento inaugural para la fila K, una nueva compañía de distribución teatral de los Estados Unidos de Media Capital Technologies, que se lanzó el mes pasado.

«Dead Man’s Wire» cuenta la fascinante historia real del secuestro de 1977 que convirtió al aspirante a empresario de Indianapolis en Tony Kiritsis en un héroe popular excéntrico. La película está protagonizada por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes, Myha’la, Colman Domingo y Al Pacino.

El thriller debutó la semana pasada en el Festival de Cine de Venecia, donde el público elogió el proyecto con una ovación de 11 minutos. Domingo, quien presenta en la película de los años 70 como un DJ de radio suave que se convierte en un componente clave en una negociación de rehenes, también energizó a la multitud con cantos de «¡Gus! ¡Gus! Gus!» Mientras Van Sant miraba con orgullo. La película luego hizo su estreno en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto esta semana.

«Cuando lanzamos la fila K hace menos de un mes, conocíamos el tipo de películas, y lo más importante, los cineastas, con los que queríamos alinearnos, por lo que no podríamos estar más energizados para trabajar junto a Gus Van Sant y el elenco de ‘Dead Man’s Wire’ para llevar esta historia a los Estados Unidos y Canadá», dijo Mcter Directors y Row K Co-Chaor Christrow y Raj Sing. «Como lo demuestran las reacciones fuera de Venecia y ahora Tiff, Dead Man’s Wire es una película increíblemente cautivadora y una declaración al tipo de cine ambicioso y impulsado por los artistas que estamos comprometidos a defender».

La presidenta de la fila K K Megan Colligan agregada: «Gus Van Sant ha creado otro trabajo magistral que el público ya está adoptando en todo el mundo. A medida que presentamos y escala la fila K, estamos orgullosos de que nuestro primer lanzamiento sea el cable de Dead Man. Es una película ambiciosa y basada en artistas que refleja el tipo de cine audaz que intentamos llevar a los audiencias».

La adquisición fue negociada en nombre de los cineastas por Cassian Elwes de películas elevadas y Paula Paate y Sam Pressman de Pressman Film. WME Independent representa los derechos mundiales de la película.

MCT y la fila K están representados por CAA.

Más por venir …