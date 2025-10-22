‘Dead But Dreaming of Electric Sheep’ de Paul Tremblay: primer extracto

El autor de “La cabaña del fin del mundo” y “Película de terror” regresa con otra visión oscura, y esta vez centrada en la tecnología.

“Muerto pero soñando con ovejas eléctricas«se acaba de anunciar como la próxima novela del escritor de terror. Pablo Tremblayy saldrá a la venta el 30 de junio de 2026 de la mano de William Morrow.

Aquí está la premisa descabellada de la novela, según el comunicado de prensa: «Conozca a Julia Flang, una ex jugadora semiprofesional de veintitantos años, que vive con su tío jubilado y tiene dos trabajos que no le gustan. De la nada, su madre separada, directora financiera de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, le ofrece un trabajo temporal con un día de pago que Julia no puede rechazar. Una entrevista falsa más tarde, le ofrecen el trabajo: acompañar a un hombre en un estado vegetativo, uno con IA patentada implantada en su cabeza, desde California hasta la costa este.

“Para resumir en las propias palabras de Julia: ‘Quieres que controle remotamente a este tipo muerto en todo el país’. En una palabra, sí. Pero él no está muerto.

«Conoce a un hombre de mediana edad que se despierta en un infierno desorientador lleno de monstruosidades grotescas. Peor que la realidad fluida y cambiante en la que está atrapado, no recuerda quién es. Ciertamente no recuerda haberse tatuado el conejo en el brazo. Sólo sabe que debe encontrar a cierta persona. ¿Quién? No puede recordarlo.

“Usando un teléfono celular inspirado en un controlador de videojuego, Julia guía torpemente al hombre al que llama ‘Bernie’ desde el campus de la empresa hasta los aviones y a través de uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos. Mientras tanto, el hombre soporta una pesadilla en constante cambio y empeoramiento que ofrece pistas sobre quién era y a quién debe localizar. Y a medida que sus dos vidas se entrelazan, Julia y Bernie se convierten en improbables aliados y fugitivos en curso de colisión con la realidad”.

“Dead But Dreaming of Electric Sheep” ya está disponible para pedidos por adelantado. El primer extracto de la novela se encuentra a continuación.

«Entonces, sabes que cuando usas puentes para arrancar tu auto, tu auto no está reparado. No simplemente comienzas a conducir y continúas con tu día. Arrancas el auto para que pueda viajar una distancia relativamente corta hasta donde se puede reparar».

«Entonces, estamos tratando de arreglarlo».

«No, no lo somos».

«¿Y no dijiste que lo transportarías a la costa este? Esa no es una distancia corta».

«Reconozco que la metáfora se desmorona al final, lo cual es una pena. De todos modos, la tecnología implantada permitirá y facilitará la comunicación eléctrica entre las células cerebrales sanas restantes del hombre. Una vez más, el hombre no será consciente de nada de esto. El hombre se ha ido. No queda de él. Sólo la máquina de su cuerpo. Y la tecnología permite a un usuario remoto—» Brady señala a Julia y sus entrañas se vuelven líquidas «— para regular y controlar su gran músculo grupos”. Brady sonríe, se ríe suavemente para sí mismo y relaja su postura. «Hemos logrado el contexto».

«Espera. No, no lo hemos hecho». Julia se pone de pie y camina a lo largo del rancio sofá de bagel, coloca ambas manos sobre su cabeza. Está al mismo tiempo emocionada y absolutamente aterrorizada, y quiere reírse con una risa maníaca, del tipo de «estamos jodidamente condenados». «Lo entiendo. Pero. ¿Qué?»

Brady dice: «Con la tecnología, podemos hacer que su cuerpo (un cuerpo, recuerde, ya no un él) se mueva, agite un brazo, camine, gire, se detenga y se siente a través de un panel de comando digital, una interfaz no más compleja que un controlador de videojuego o una aplicación de teléfono inteligente. Dada su destreza en los juegos, y suponiendo que pase un recorrido virtual que hemos configurado para usted, le pedimos que pilotee este hombre de manera segura por todo el país de acuerdo con sus deseos y permisos, y—” se gira, hace una pantomima de que se revelará un secreto al colocar una mano en un lado de su boca mientras habla por el otro “—como el viaje inaugural de la tecnología y la prueba de concepto para nuestros inversionistas que realmente quieren que seamos los primeros en esta tecnología”.

Julia continúa caminando a lo largo del sofá tipo bagel como si su propio cuerpo se moviera a instancias de otra mente. Ella sabe la respuesta a su siguiente pregunta pero la pregunta de todos modos. “¿Qué tan remoto puede ser el usuario remoto?”

«En términos de distancia, el usuario debe estar a menos de diez metros de nuestro hombre para garantizar que la conexión inalámbrica permanezca ininterrumpida».

«Quieres que controle remotamente a este tipo muerto en todo el país».

«Técnicamente, como usted señaló, no está muerto. Todavía. Pero en una palabra, sí».

«Como una versión más jodida de la película Weekend at Bernie’s».

«No conozco esa película».

«¿En serio? Dos jóvenes compañeros de seguros presentan pruebas de fraude al gran jefe, Bernie, y él los invita a su casa en la playa ese fin de semana como una recompensa. Bernie realmente los invita a matarlos porque él es el que está detrás de todo el plan de fraude. Luego, la mafia mata a Bernie con una inyección de heroína antes de que aparezcan los compañeros de seguros. Cuando los hermanos encuentran su cadáver, deciden fingir que Bernie todavía está vivo, principalmente poniendo gafas de sol en la cara de Bernie, pero también arrastran a Bernie por la playa y la ciudad, con los brazos y las piernas atados, así que cuando se mueven, Bernie se mueve, ¿sí? Organizan una gran fiesta en su casa, y las cosas se ponen muy raras y locas y, um… Aquí, Julia tartamudea buscando la palabra correcta mientras se hunde en sentarse en el sofá y al mismo tiempo se hunde en sentirse ridícula debido a su compulsión de comparar la vida real con películas, generalmente más antiguas. películas que nadie de su edad ha visto. «… y repugnante. Definitivamente repugnante. Quiero decir, es una película clásica. No es realmente un clásico clásico, pero debes ser culturalmente consciente de ello».

Brady asiente, entrecierra los ojos y considera profundamente la trama de la farsa de 1989. “Vi al soldado suizo”, dice. «No era mi taza de té. Hablando de bebidas calientes, ¿qué tal si bajamos a la cafetería a tomar un café y luego vamos a I+D para la prueba virtual y la capacitación? Pensé que esta entrevista fue a las mil maravillas».

“¿De verdad me entrevistaste?”

«Nuestro proceso de entrevista no es una sesión estática de preguntas y respuestas, sino más bien un proceso continuo, vivo y respirable». Brady dice. «Se supone que no debo decírtelo, pero te envío mis calificaciones y recomendaciones más altas. Francamente, desearía haber sabido sobre Weekend at Bernie’s y haber elegido eso como comparación principal en lugar de la metáfora del cable de puente». Brady se pone una mano en el regazo y se levanta, lentamente, haciendo una mueca ante la rodilla que claramente todavía le molesta.

Julia hincha sus mejillas con aire y luego lo alisa todo con las manos. «Espera. No he dicho que sí a nada todavía. Bueno, aparte del café y tal vez un sándwich de desayuno. Yo digo que sí a eso. Pero también quiero saber más sobre la tecnología en sí y cómo funciona, y la interfaz, y ¿por qué? ¿Cuál es el punto? Y, mierda, ¿con qué medio de transporte llevaría a Bernie a través del país?»

“¿Bernie?”

«Bueno, sí. Así es como lo llamo por ahora».

«Primero, reconozco que aún no has dicho que sí a nada. Puedes decir que no en cualquier momento. No somos las fuerzas armadas. No has sido reclutado. En segundo lugar, uno de los ingenieros que te guiará», Brady hace la pantomima de correr, «será más capaz de responder esas preguntas más importantes por ti. ¿De acuerdo?»

«Entonces, una última pregunta más pequeña».

“Dispara”, dice, y sí, le dispara con una pistola.

“¿Cuánto le pagó la empresa?”

“¿Pagar a quién?”

«La mamá de Bernie».

«Oh, no tengo idea. Pero apuesto a que fue una tonelada de mierda».