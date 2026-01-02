De Will Arnett a Lucy Liu, actuaciones que no deben pasarse por alto

A medida que el año llega a su fin, muchos actores destacados han llamado la atención. Por supuesto, sólo unos pocos elegidos continuarán alcanzando la gloria del Oscar: 20 para ser exactos. Pero hay muchas actuaciones notables que, si bien fueron bien recibidas, aún no han sido reconocidas por las principales asociaciones de premios. Aquí, defendemos a 12 actores que merecen consideración.

Will Arnett

¿Está esto encendido?

Arnett muestra sus músculos dramáticos en la comedia dramática de Bradley Cooper. Mientras su matrimonio con Tess (Laura Dern) se desmorona, Alex (Arnett) encuentra una salida creativa y psicológica en el monólogo. Si bien esperamos que Arnett clave las partes de la comedia, se muestra cariñoso, confundido, herido y desafiante en una escena con Dern en su piso de soltero. Tiene una vieja foto de Tess en su apogeo en la cancha de voleibol ampliada y enmarcada, pero el ángulo es desde atrás. Dice que les muestra a sus hijos lo ruda que es su madre; ella explota porque no muestra su cara. La escena resume todos los problemas de su matrimonio y ambos la interpretan con una intensidad desgarradora.

Miles Catón

pecadores

El director Ryan Coogler describe a Caton como una “voz única en la vida” y no se equivoca. Es ciertamente impresionante cuando Caton, quien interpreta al hijo del predicador, Sammie, en “Sinners”, se burla de su voz en la parte trasera de un auto, pero cuando sube al escenario para un gran número musical, su canto hace volar el techo del lugar. ¡Literalmente! Es una actuación debut memorable y cautivadora en la que Caton muestra sus dotes de canto y actuación.

Oona Chaplin

Avatar: Fuego y Ceniza

La alumna de “Game of Thrones”, Oona Chaplin, es la villana más nueva de Pandora, Varang, el principal antagonista que lidera al pueblo Ash en “Avatar: Fire and Ash” de James Cameron. El Varang de Chaplin es apasionante y emocionante de ver. Ella es lo más destacado de la película; ciertamente, con su poderoso físico, sus ojos centelleantes y su impresionante tocado, es difícil quitarle los ojos de encima. Varang es aterradora, pero su impulso por salvar a su pueblo la convierte en una heroína. Y tal vez Varang no sea el malo después de todo. Con suerte, la próxima entrega les dará a Varang y Chaplin más tiempo para brillar y ayudar a comprender su historia de origen.

Kerry Condón

Tren de sueños

Al igual que el vaquero cerrado de Heath Ledger en “Brokeback Mountain”, el taciturno Robert Grainier interpretado por Joel Edgerton en “Train Dreams” lucha por poner sus sentimientos en palabras, retirándose en sí mismo después de la muerte de su esposa. Cuando Condon entra en escena, interpretando a una viuda que aparece en un momento en el que el maderero herido parece haber perdido su propósito, aporta gracia y calidez a la ecuación. Incluso sentada tranquilamente a su lado, la actriz irlandesa transmite el poder curativo de la conexión humana en varias escenas tranquilamente profundas que corrigen sus actitudes ante la vida.

Billy Crudup

Jay Kelly

Si bien su coprotagonista Adam Sandler está siendo reconocido con razón por su destacado papel secundario en la película, Crudup también ofrece una clase magistral en solo unos minutos de pantalla. Crudup interpreta a Timothy, una contraparte de la estrella de cine titular de George Clooney que nunca llegó a triunfar como actor y considera que su viejo amigo ha recibido la gloria que merecía. A medida que los dos se ponen al día, Crudup pasa de ser bondadoso a triste, amargo y amenazador en cuestión de minutos. No es coincidencia que incluso cuando está fuera de la pantalla, su personaje persiga el resto de la historia.

Abel Ferrara

marty supremo

El director del “Bad Lieutenant” le da a su Ezra Mishkin un arco inesperado: al principio parece un anciano tambaleante y sin suerte que está demasiado apegado a su perro. Pero cuando los acontecimientos con Marty de Timothée Chalamet llegan a un punto crítico, Ferrara ha dibujado un personaje siniestro: un gángster con un dedo en el gatillo de su arma que matará para recuperar su perro y su dinero, en ese orden. Mientras el gángster de Ferrara se relaja, un tiroteo culminante en una granja le permite interpretar a Mishkin como protagonista de la comedia más negra.

Falda Jacobi

Hamnet

Puede que Jupe no sea elegible para una nominación al SAG debido a tecnicismos, pero se ganó al público en “Hamnet” de Chloé Zhao como el personaje principal. Interpreta al hijo pequeño de William Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa Agnes (Jessie Buckley). En la película, su padre tiene que viajar a Londres por trabajo y le dice a su hijo que “sea valiente”. Hamnet se toma en serio esas palabras y sacrifica su vida por la de su hermana. Jupe ofrece una de las mejores actuaciones infantiles del año. Es encantador como un niño que aspira a seguir los pasos de su padre y actuar. Pero hace todo lo posible para la escena de la muerte y te rompe el corazón mientras promete ser valiente y enfrentar la muerte.

lucy liu

rosamead

Liu siempre ha robado escenas, ya sea en la comedia de “Ally McBeal” o en películas de acción como “Kill Bill”. Lo que es particularmente impresionante de su trabajo en “Rosemead” es cómo inmediatamente la interpretas como el personaje fundamentado de Irene, una inmigrante china. Cuando descubre que su cáncer es terminal y que su hijo esquizofrénico pronto cumplirá la mayoría de edad, se ve obligada a tomar una decisión desesperada que podría parecer impensable. Pero en manos de Liu, nunca dudas del amor de Irene y puedes sentir empatía por su difícil situación. Es una película oportuna y urgente que se vuelve aún más desgarradora sabiendo que está basada en una historia real.

Jay Licurgo

esteban

En cuanto a la actuación coral, “Steve” de Netflix es un éxito, ya que reúne a aproximadamente una docena de jóvenes intérpretes desconocidos para interpretar casos ruidosos de reformatorio junto al desmoronado director de Cillian Murphy. La novela que inspiró “Steve” en realidad lleva el nombre del personaje de Lycurgo, Shy, quien puede pasar de ser tierno e introspectivo en un momento a terriblemente agresivo en un instante. Lycurgo ganó un Premio del Cine Independiente Británico por su notable e impredecible actuación, pero el joven actor merece más elogios. Logra mantener al público nervioso y al mismo tiempo generar empatía por su problemático personaje.

Wahid Mobasseri

Fue solo un accidente

El actor iraní Mobasseri protagonizó al director Jafar Panahi en “No Bears” de 2022, y aquí, el venerado director lo presenta como un mecánico cuya determinación de vengarse de su carcelero es a la vez escalofriante, revuelve el estómago e incluso divertida. Mobasseri interpreta a Vahid como un hombre común al que el público se aferra: él es nuestro sustituto. Pero Mobasseri infunde a Vahid una decencia que supera la sed de venganza y, al final, su miedo es un sorprendente recordatorio de que no debe ceder ante la opresión.

sara niles

F1

Niles, como Bernadette, la madre del fenómeno de la conducción Joshua (Damson Idris), aporta a la “F1” encanto, astucia y, lo más importante, una gran fuente de confianza y amor por su hijo. No es tanto un momento con su personaje, sino la forma en que su espíritu se transmite a través de la película: ella cree en el talento de su hijo más de lo que él cree en él. Ella es una roca, y cuando regaña a Sonny (Brad Pitt), culpándolo por el accidente de su hijo durante una carrera, combina la furia de Mama Bear y una moderación admirable para que Sonny y el público sepan que no se debe molestar a esta mujer.

Tonatiuh

El beso de la mujer araña

Blanco y heterosexual, William Hurt ganó un Oscar por su entonces revolucionario papel de Molina en la película no musical de Héctor Babenco de 1985. Pero cuando llegó el momento de que Bill Condon eligiera el papel en su adaptación de la serie de Kander y Ebb, el director de “Dreamgirls” (que anteriormente lanzó a Jennifer Hudson a la gloria del Oscar) buscó prácticamente en todo el hemisferio occidental y encontró a su Molina en el actor mexicano-estadounidense Tonatiuh, quien interpreta la identidad queer del personaje de manera muy diferente, aprovechando nociones más contemporáneas de fluidez de género. Molina de Tonatiuh puede ser frívola en un momento, maternal al siguiente, pareciendo pulcra, encerrada y como Cary Grant en los números de fantasía.