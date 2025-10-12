De visita en Gaza, el enviado especial de Trump comprueba el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel

Jacarta – Enviado presidencial especial COMO Donald TrumpSteve Witkoff confirmó su visita al Lane Gaza junto con el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y el yerno de Trump, Jared Kushner, es garantizar el cumplimiento Israel En la primera etapa armisticio.

Lea también: Tras el alto el fuego, 9.500 palestinos en Gaza siguen desaparecidos



En su X, Witkoff confirmó que su viaje a Gaza con los almirantes Cooper y Jared Kushner fue para verificar el cumplimiento por parte de Israel de la Fase I del acuerdo.

«Recibimos información detallada sobre seguridad, asistencia humanitaria y esfuerzos de prevención de conflictos. Con un compromiso continuo, la paz sigue estando a nuestro alcance», dijo Witkoff en X, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

Lea también: Cientos de palestinos asesinados en un día a pesar del alto el fuego





Trump facilitó la comunicación entre el primer ministro israelí Netanyahu y el emir de Qatar

Anteriormente, Trump también había anunciado que Israel y el movimiento palestino Hamás ha llegado a un acuerdo para implementar la primera fase del plan de paz de Gaza. Durante la primera fase, Hamás liberará a los rehenes israelíes e Israel retirará sus tropas a las líneas acordadas dentro del enclave.

Lea también: OOPS: 6.000 camiones de ayuda listos para entrar en Gaza



El régimen sionista también debe liberar a cientos de palestinos de las cárceles israelíes, incluida la mayoría de los que fueron condenados a cadena perpetua por terrorismo.

Anteriormente, Witkoff también había transmitido a Hamás, a través de Turquía, Egipto y Qatar como mediadores, que Trump garantizaría la implementación del plan de paz que propuso.

Citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron de forma anónima, dijo que las garantías de Trump incluían la creación de un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos para monitorear el alto el fuego y abordar cualquier violación que ocurriera.

Según se informa, el grupo de trabajo trabajará en un cuartel general en Israel y contará con 200 soldados y oficiales estadounidenses. Además, se espera que también se unan a la misión oficiales militares de Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Esto se debe a que Israel había violado previamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado en marzo. Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que había una enorme sensación de desconfianza entre las dos partes en conflicto y Trump quería enfatizar que el acuerdo era muy importante para él.

Destacó que Trump ciertamente «quiere poner fin al derramamiento de sangre» y quiere garantizar que todas las partes cumplan bien el acuerdo.