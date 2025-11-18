De visita en China, el rector de la UI, Prof. Heri Hermansyah, colabora con 7 universidades y 1 socio industrial gigante

Depok, VIVA – La Universidad de Indonesia (UI) continúa esforzándose por lograr su objetivo de ingresar al top 100 del mundo de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto. Uno de ellos es fortaleciendo la colaboración entre diversas universidades superiores a nivel internacional.

Actualmente, UI ha alcanzado el top 200 del mundo y se encuentra en la posición 189 según el QS World University Rankings. Este es un hito importante en el camino hacia convertirse en una universidad de clase mundial.

Interfaz de usuario del rectorEl profesor Heri Hermansyah visitó recientemente China y fue el orador principal en el Foro Mundial de Presidentes Universitarios (WUPF) 2025. El Canciller de la UI estableció una gran colaboración durante su visita de siete días, incluso con siete universidades y un socio gigante industrial.

Se han celebrado varios acuerdos mutuos (MoU) y acuerdos de cooperación (LoI) con las mejores universidades del mundo en China, incluida la Universidad de Pekín (en el puesto 14 del mundo), la Universidad de Tsinghua (en el puesto 17), la Universidad Jiaotong de Shanghai (en el puesto 47), la Universidad de Zhejiang (en el puesto 49) y la Universidad de Tongji (en el puesto 177).

La reunión de rectores de todo el mundo fue inaugurada por Ren Youqun como Viceministro de Educación de China, y asistieron rectores y presidentes de universidades de todo el mundo. A este evento asistieron líderes de instituciones internacionales que tienen interés en el mundo de la educación como la UNESCO y el Banco Mundial.

Durante la reunión, el profesor Heri pronunció un discurso titulado «Navegando por la era de la inteligencia: el camino de la Universidad de Indonesia hacia una IA ética, responsable y centrada en el ser humano en la educación superior». Este discurso confirma los avances en la aplicación de la inteligencia artificial que no desconoce la ética y la responsabilidad académica en UI.

El rector de la UI, Prof. Heri, y su séquito visitaron la Universidad de Tsinghua

«Utilizamos la inteligencia artificial en la enseñanza, la investigación y la comprobación de la honestidad académica del trabajo científico de los estudiantes de UI. Aparte de eso, UI está desarrollando activamente nuevos modelos de IA con fines educativos, selección de estudiantes, sistemas de seguimiento de la salud e incluso desarrollo tecnológico que fomente el crecimiento de nuevas industrias emergentes en UI», dijo el profesor Heri en su declaración recibida por VIVA, Yakarta, el martes (18/11/2025).

Al mismo tiempo, el profesor Heri envió decanos a colaborar con la Universidad de Asuntos Exteriores de China, la Universidad de Tianjin y la Universidad de Fudan.