De un lujoso palacio venezolano a una prisión de Brooklyn, así es la vida de Nicolás Maduro y su esposa tras las rejas en EE.UU.

Jacarta – El viaje de vida de Nicolás Maduro cambió drásticamente en poco tiempo. Del esplendor del palacio presidencial Venezuelaahora debe adaptarse a las duras realidades de una prisión federal de los Estados Unidos.

Junto con su esposa, Cilia Flores, Maduro se convirtió en el centro de atención del mundo después de ser detenido y recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), Brooklyn, Nueva York, un centro de detención conocido por tener mala reputación.

Se espera que el presidente y la primera dama de Venezuela enfrenten dos cosas principales durante sus días en el MDC: malestar extremo y altos niveles de seguridad. El consultor de prisiones federales, Sam Mangel, describió vívidamente las condiciones.

«El lugar era realmente un infierno. Casi no había sistema de aire acondicionado. Había muy poca calefacción. Cada prisionero sólo tenía una manta de lana. Dormían en una combinación de colchones y almohadas de 2 pulgadas de espesor sobre placas de metal», dijo, citado por cnnDomingo 11 de enero de 2026.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece ante un tribunal de EE.UU.

Maduro y Flores son los últimos prisioneros de alto perfil en el MDC, una prisión federal que ha sufrido frecuentes cortes de energía, escasez de personal y numerosas quejas de los reclusos. Hasta el momento no se ha podido confirmar en detalle cómo fue tratado la pareja, pues ni el centro penitenciario ni sus representantes legales se han pronunciado.

Sin embargo, según Mangel y otros con experiencia en el sistema penitenciario federal, es probable que Maduro y Flores estén alojados en áreas separadas, no mezclados con presos generales. Se cree que están solos y en celdas separadas.

«En su caso, es un riesgo para la seguridad si se lo coloca en la población general. Nadie sabe qué pensarán otros prisioneros de él, otros pandilleros o cárteles, por lo que colocarlo en la población general en cualquier momento sería un riesgo importante para la seguridad de la instalación», explicó Mangel.

Antes de ser capturados por el ejército estadounidense, la pareja vivía en el Palacio de Miraflores, la extensa residencia presidencial de Venezuela con arquitectura neoclásica, grandes salones y patios bien cuidados. Ahora se encuentran entre los detenidos, incluidos sospechosos y acusados ​​de varios casos graves, incluidos delitos graves y casos de alto perfil.