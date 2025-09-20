De Sumba for the World, el Sultán de DPD empujó a la democracia verde y la economía verde en una lucha ecológica

Sumba este, Viva – Presidente del Consejo Representativo Regional (DPD) Ri, sultán b najamudin, inauguró el monumento de la justicia Ecológico Al mismo tiempo, asistir a la Declaración del Día Mundial de la Justicia Ecológica en Waingapu, East Sumba, East Nusa Tenggara (NTT), sábado 20 de septiembre de 2025.

Esta agenda es el pico de la feria Ambiente La 14ª vida que tenía la Fuerza Ambiental Indonesia (Walhi) junto con más de 800 activistas ambientales de toda Indonesia y varios representantes mundiales.

La inauguración del monumento estuvo marcada por la firma de la inscripción del Sultán B Najamudin junto con los líderes regionales, incluidos tres miembros de DPD RI de NTT, Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe y Angelius Wake Kako y Ustaz Zuhri M Zyasali de Bangka Belitung. También estaba presente el regente de Sumba Sur de Ratu Wulla, el regente adjunto de Sumba East Yonathan Hani, así como representantes de las regencias centrales de Sumba y Sumba Occidental.

En sus comentarios titulados para la tierra, para el futuro, el sultán enfatizó que este monumento no era solo un monumento, sino un símbolo de la lucha por dignidad de la nación. Hizo hincapié en que la justicia ecológica se refiere a los derechos del río a fluir sin veneno, el derecho del bosque a crecer sin quemarse, así como los derechos de cada criatura para vivir en un equilibrio justo.

«A través del Monumento de Justicia Ecológica, enfatizamos que la lucha ecológica es la lucha de la dignidad de la nación. Esta es una forma de colaboración de las personas, los activistas y el estado», dijo el autor del libro Green Democracy.

El Sultán también dijo que el DPD RI había propuesto dos proyectos de ley prioritarios, a saber, el Proyecto de Ley de Gestión del Cambio Climático y el Proyecto de Ley de Protección de la Comunidad Indígena. Se espera que ambos sean un paraguas legal para tratar la amenaza de la crisis climática mientras mantienen el espacio vital de los pueblos indígenas.

Esta agenda está en línea con el octavo presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, quien enfatizó la importancia de un entorno sostenible. En esta visión, el gobierno apunta a un desarrollo ecológico, alentando una economía verde y manteniendo la biodiversidad.

El sultán enfatizó que la dirección de la lucha ecológica debe involucrar al estado, a las personas y a la sociedad civil. «Nuestra democracia debe ser una democracia verde: escuchar la voz de la gente, así como la voz de la naturaleza, que debe mantenerse», dijo.

El evento fue animado con un carnaval cultural de cuatro distritos en la isla de Sumba, seguido de miles de residentes. Docenas de jinete de caballos de Sandelwood vestido con tela tradicional ayudaron a animar el desfile, seguido de la plantación de árboles de sándalo con los líderes del sultán y la comunidad como símbolo de la preservación de la flora endémica.

Antes del evento, el vicegobernador de Bengkulu 2013-2015 también visitó la casa tradicional de Sumba, diálogo con tejedores, para distribuir libros a niños escolares. La presencia del Presidente del DPD RI, quien también es el líder de la institución estatal más joven fue bienvenida por la comunidad.

Según Sultan, el 20 de septiembre debe ser un recordatorio para la nación de que la Tierra es un depósito que debe ser heredado en una mejor condición. Invitó a la lucha ecológica a no detenerse en la ceremonia, sino que se convirtió en un movimiento nacional.

«Sumba es justa para la naturaleza, justa para los humanos. Allí se encuentra la verdadera justicia», dijo Sultan.