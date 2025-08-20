De ‘Star Wars’ a ‘Jurassic World’, ¿qué sigue?

Industrial Light & Magic cumple 50 años este año.

En esas cinco décadas, la compañía ha seguido empujando el sobre con efectos visuales innovadores, desde el T-1000 en «Terminator 2», Davy Jones de «Piratas del Caribe: Cofre del hombre muerto» hasta el Tyrannosaurus Rex desde el «Parque Jurassic».

Pero ninguna de estas creaciones innovadoras existiría sin George Lucas y «Star Wars». ILM no existiría hoy, y sin ILM, «Star Wars» sería una película muy diferente.

Lucas tenía una visión. Al llegar al éxito del éxito de bajo presupuesto de 1973 «American Graffiti», quería sacudir el status quo aún más. Pero con «Star Wars», su próximo proyecto, se dio cuenta de que no había una compañía que pudiera entregar su visión. Fue entonces cuando se lanzó su luz industrial y magia.

«ILM nació de la necesidad», dice el supervisor de efectos visuales de ILM, John Knoll.

Para «Star Wars», Lucas habló con el artista de efectos visuales «2001: A Space Odyssey» Douglas Trumbull. Su trabajo fue el más cercano en términos de sofisticación a lo que Lucas quería. Pero Lucas quería más. Quería energía dinámica y cámaras rápidas. Pero Trumbull estaba siguiendo una carrera directora, por lo que sugirió al pionero de VFX John Dykstra.

Knoll explica: «John acordó asumir el proyecto y comenzó a coleccionar este increíble grupo de artistas, ingenieros y personas con antecedentes bastante diferentes, muchos nunca antes habían trabajado en el cine». Eran expertos en diseño industrial. Eran electrónica e ingenieros mecánicos e incluso músicos. Knoll dice que tenían un objetivo común: «Se propusieron hacer algo bastante audaz y extraordinario».

«Star Wars» entregó todos los frentes y cambió los efectos de los movimientos y los efectos visuales para siempre. Pero Lucas quería mantener ese grupo unido. Tenía planes para una secuela que sería más ambiciosa que «Star Wars».

Su secuela, «The Empire Strikes Back», combinó criaturas stop-motion con las últimas innovaciones en control de movimiento y fue otro triunfo creativo. No terminó allí porque Lucas ya estaba pensando en el futuro, esta vez para «regresar de los Jedi».

«George estaba pensando, ¿no sería genial mantener a este grupo unido y convertirlo en un servicio para otros cineastas? Mantiene al grupo unido y sigue alimentándole proyectos. Continuarán construyendo experiencia y continuarán construyendo nuevas tecnologías», dice Knoll.

E ilm lo hizo.

Knoll se unió a la compañía en 1986. Un año antes, acababan de crear el Caballero Glass Glass para «Young Sherlock Holmes», el primer personaje animado por CGI creado para un largometraje de acción en vivo. «Llegué a ILM porque mirando el estado de la industria de efectos visuales. ILM era donde estaban sucediendo todas las cosas nuevas y realmente emocionantes, donde realmente estaban empujando los límites de la tecnología», dice Knoll. La compañía estaba comprometida con un alto nivel de arte y liberando a los cineastas de las restricciones, un espíritu que ha continuado hasta nuestros días.

Los dinosaurios del «Parque Jurassic» fueron otro salto hacia adelante en lo que ILM podría entregar. Al principio, la idea era que los dinosaurios serían una evolución de la animación stop-motion, del tipo visto en «Dragon Slayer», pero ese enfoque, según Knoll, era limitado en términos de cuán complejas serían las tomas. «Se habló de tratar de usar gráficos por computadora para el rebaño de Gallimimus porque habría sido demasiados títeres stop-motion para hacer».

Mark DePay y Steve Williams presionaron para cambiar todo a los gráficos de la computadora. Al final, el CG mezclado con títeres demostró ser la solución que nuevamente revolucionó los efectos.

Gareth Edwards, director de «Jurassic Park: Rebirth», llama a la compañía Sacred. «Los dinosaurios no existen, y tuvimos que filmar imágenes sin ningún dinosaurios. Terminarías editando la pieza, y solo estabas tratando de hacer que las relaciones funcionen entre los personajes y tener el ritmo correcto. ILM comenzó a entregar sus efectos visuales, y una muesca a la vez, la película solo mejoró».

Edwards agrega: «Fue la guinda del pastel al ver una nueva toma de T-Rex o Mosasaurus». ILM también ayudó a Edward a superar su mayor desafío: una secuencia de agua de 30 minutos en la que los personajes principales son atacados por una vaina de Mosasaurus.

Renacimiento mundial jurásico

Colección Everett

Edwards dice: «Ilm decía: ‘Vamos a hacer la mejor agua que se haya hecho'». Y se entregaron. Edwards recuerda haber enviado un video clip al guionista David Koepp. Dos días después, Koepp respondió: «Mierda». Al ver eso, Edwards sabía que podía sacar la secuencia.

También entre las recientes innovaciones de la compañía se encuentra la tecnología de pared LED de vanguardia de vanguardia de ILM. El concepto de un muro LED se había hablado durante varios años, pero no fue hasta que Disney+ lanzó la serie «Star Wars» «The Mandalorian» que el mundo pudo ver su tecnología y capacidades que cambian el juego por primera vez. Se usó la pared LED que rodea a los actores con escenas realistas.

Durante aproximadamente la mitad de las escenas en «The Mandalorian» y impulsó la producción virtual a la vanguardia de la industria.

Knoll explica: «¿La escenicionalidad fue una respuesta a una pregunta difícil de cómo replicar ciertos tipos de iluminación que son realmente difíciles de hacer de otra manera? Si está en un vehículo que vuela a través de un entorno de iluminación complejo, espera ver que ese entorno ilumine los personajes y el set y cambiando por marco. No hay ninguna buena forma de falsificar eso».

El equipo tomó iluminación basada en imágenes y la trajo al mundo real. «Es un poderoso instrumento de iluminación, y cuando se usa bien, puede ser totalmente convincente», dice Knoll.

El mandaloriano

Cortesía de Disney+

Si los artistas de ILM están representando algo que no existe, o que estira a los superhéroes como en «Fantastic Four: The First Steps», el objetivo sigue siendo el mismo. «Desea tratar de hacer que la toma se vea bien y tener una autenticidad», dice Knoll.

Janet Lewin, vicepresidenta senior, gerente general y jefa de luz industrial y magia, agrega: «ILM está preparado para el desafío y realmente tratando de posicionarnos para ser grandes socios para los narradores y todos los medios y realmente ampliar nuestras ofertas para que no se define tan estrechamente como efectos visuales».

A medida que la compañía busca diversificar los tipos de proyectos en los que trabajan, han surgido grandes oportunidades. Se han aventurado aún más en proyectos adyacentes de entretenimiento y crearon versiones digitales de la banda pop sueca ABBA para «ABBA Voyage».

Además de crear la banda para «ABBA Voyage», ILM ha estado trabajando con bandas para proporcionar gráficos para la esfera. Lewin dice: «Hemos dado el paso intencionalmente para converger todas nuestras subbrandes bajo ILM de manera más intencional, por lo que nuestra marca inmersiva ahora es realmente parte de la ILM, y eso nos permite ser más proactivos para ir a nuestros socios creativos y ofrecer servicios de extremo a extremo».

ILM ha crecido de un equipo de 25 artistas que trabajan en un almacén en Van Nuys a una compañía que emplea a más de 3,500 artistas VFX en todo el mundo. En cualquier momento, están trabajando en múltiples proyectos. El siguiente es el «Frankenstein» de Guillermo del Toro, que se dirige al Festival de Cine de Venecia.

Lewin dice: «Siempre estamos inspirados en un gran desafío, innovador y creativo como el de ‘ABBA Voyage’, y se ha convertido en una tarjeta de presentación para nosotros, para esto, floreciendo una nueva línea de negocios».

En cuanto a la IA, Knoll dice que siempre ha existido la amenaza de que las cosas se vuelvan obsoletas. «Somos una empresa que nunca ha tenido miedo al cambio. Nos basaron en la idea de un nuevo pensamiento, y ¿hay una mejor manera? [finding a better way]. «