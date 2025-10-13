De Sonet al último EV9

Jacarta – Cuando sea es una de las marcas de automóviles de Corea del Sur que continúa fortaleciendo su posición en Indonesia. Desde su presencia oficial en el mercado nacional, esta empresa bajo el auspicio de Hyundai Motor Company se caracteriza por su elegante diseño y su innovación tecnológica que continúa desarrollándose.

Ver VIVA Automotriz lunes 13 octubre 2025El modelo Kia Seltos sigue siendo el SUV favorito de los residentes urbanos. Con precio de 425 millones de IDR a 525 millones de IDR en la carretera Yakarta, este automóvil se basa en un rendimiento potente y características avanzadas para la comodidad diaria.

Kia Sonet se presenta como un SUV compacto joven y elegante con atractivas opciones de color. El precio oscila entre 351 millones de IDR y 373 millones de IDR, lo que lo convierte en uno de los SUV más asequibles de su clase.

Para las familias, el Kia Carens ofrece una combinación de comodidad y flexibilidad de cabina. Los modelos de seis y siete pasajeros se venden entre 427 millones de IDR y 430 millones de IDR, adecuados para las necesidades de las familias modernas.

En el segmento de los monovolúmenes grandes, el Kia Carnival es un símbolo de lujo y tecnología avanzada. La variante híbrida de 7 plazas tiene un precio de 1.398 millones de IDR, mientras que la versión CRDi comienza en 1.039 millones de IDR con una opción de 7 y 11 asientos.

Kia también se toma en serio la idea de trabajar en el mercado de vehículos eléctricos con el lanzamiento del EV6 en Indonesia. Este coche eléctrico futurista se vende a partir de 1.349 millones de IDR para la variante GT Line y de 1.799 millones de IDR para el tipo GT más alto.

Otro modelo eléctrico, el Kia EV9, es un SUV premium con un diseño atrevido y altas prestaciones. La variante GT Line se vende por 1.985 millones de IDR, mientras que el tipo Earth tiene un precio de 1.568 millones de IDR con una larga autonomía de crucero.

seltos

Estreno 1.5 Turbo – Rp525.000.000

Estreno 1.5 – 425.000.000 rupias

soneto

Tono dual definitivo – Rp373.000.000

Tono único definitivo: Rp370.000.000

Estreno: 351.000.000 rupias

Carente

Estreno 6 plazas – Rp430.000.000

Estreno 7 plazas – Rp427.200.000

Carnaval

Híbrido de 7 plazas – Rp1.398.000.000

Crdi Premiere 7 plazas-Rp1.179.000.000

Crdi Premiere 11 Plazas-RP1.039.000.000

EV6

GT: 1.799.000.000 rupias

Línea GT – Rp1.349.000.000

EV9

Línea GT – Rp1.985.000.000

Tierra: 1.568.300.000 rupias