De residuos a valor agregado, la innovación industrial indonesia es el debate en la COP30 Brasil

Jacarta – Como uno de los mayores foros mundiales sobre cambio climático, la Conferencia de las Partes 30 (COP30) en Belém, Brasilse ha convertido una vez más en un escenario para que los países y los actores industriales demuestren un compromiso concreto para afrontar la crisis climática. Este año, el tema de la transición verde y la reducción de emisiones está en el punto de mira, especialmente en relación con cómo el sector industrial implementa la eficiencia productiva sin sacrificar la sostenibilidad ambiental.

En medio del impulso global hacia una economía verde, varias innovaciones en la utilización desperdiciar La industria está empezando a ocupar una posición importante en los debates sobre la transición energética y la descarbonización.

En ese contexto, Indonesia trayendo además diversas iniciativas que reflejan los esfuerzos por reducir las emisiones a través de estrategias de economía circular. Una contribución proviene del sector manufacturero. fertilizanteque muestra pasos técnicos e innovadores para convertir los residuos en recursos valiosos.

A través de este enfoque, compañía en Indonesia quiere enfatizar que la sostenibilidad no es solo un discurso, sino una práctica que continúa desarrollándose a través de la investigación y la implementación en el campo.

Petrokimia Gresik, empresa de Soluciones Agroindustriales miembro del holding Pupuk Indonesia, fue una de las representantes de Indonesia en el foro de la Conferencia de las Partes 30 (COP30) en Belém, Brasil. La compañía explicó su compromiso de descarbonización a través de la implementación de una estrategia de Economía Circular, como contribución directa a la reducción de las emisiones de carbono y al aumento de la eficiencia productiva.

Esta solución fue presentada por el vicepresidente sénior (SVP) de Tecnología y K3LH, Bambang Ariwibowo, quien analizó la estrategia o hoja de ruta de la empresa para apoyar los esfuerzos de descarbonización. Por su parte, el vicepresidente (VP) de Medio Ambiente, Bagus Eka Saputra, presentó el ecosistema de innovación que ha implementado la compañía para enfrentar el cambio climático mundial.

Ambos estuvieron presentes en representación del director general de Petrokimia Gresik, Daconi Khotob. Por otra parte, Daconi Khotob explicó que su empresa opera 36 fábricas con una capacidad de producción anual total de 11 millones de toneladas, incluidos productos fertilizantes y no fertilizantes.

Este gran ecosistema productivo tiene un importante impacto ambiental. Por ello, desde 2021 la compañía ha comenzado a llevar a cabo diversas iniciativas de descarbonización apoyadas en la estrategia de Economía Circular.

«Nuestra implementación de la Economía Circular se centra en la utilización de subproductos para convertirlos en productos de valor añadido», dijo Daconi, citado en un comunicado de prensa del miércoles 19 de noviembre de 2025.