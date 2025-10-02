De repente, Megawati jugó a Final Four Livoli, el jugador de la liga turca estaba sin rodeos dando una sorprendente confesión

Viernes 3 de octubre de 2025 – 00:00 WIB
VIVA – El público estaba confundido con el estatus Megawati hangestri Pertiwi. Después de unirse oficialmente con Manisa bbskEn cambio, fue visto fortaleciendo el banco Jatim. Ahora, Megatron abre votos para explicar la razón.
Megawati anteriormente firmó oficialmente un contrato con el Club Turquía, Manisa BBSK, el 5 de julio de 2025. Incluso tuvo la oportunidad de tomar entrenamiento y pruebas con el equipo. Sin embargo, de repente Megatron regresó a Indonesia y actuó con Bank Jatim.
Esta situación había planteado un signo de interrogación. Pbvsi A través de la cuenta de Instagram @indonesian_volleyball, todavía está esperando el proceso de completar el Certificado de Transferencia Internacional (ITC) para Megawati. Este documento debe cumplirse para que un atleta pueda unirse oficialmente a un nuevo club.
PBVSI enfatizó que su partido todavía estaba esperando la aprobación del club de Megawati, Bank Jatim. La carta de confirmación se ha enviado desde el 9 de septiembre, pero hasta ahora no ha habido una respuesta oficial.
El jueves 2 de octubre de 2025, Bank Jatim y Megawati finalmente dieron aclaraciones. El Old de 26 años enfatizó que desde el principio no quería jugar en el extranjero este año.
«Desde el principio, en realidad no quería jugar afuera para que este año sea honesto porque estaba terminado de Corea, tal vez mi cuerpo, conocía mi cuerpo», dijo Megawati del banco de Instagram Jatim.
«No quiero las expectativas de las personas altas, conozco las expectativas de las personas altas, pero la que sabe que mi cuerpo es todo yo. Así que decidí que este año no quería ir al extranjero o jugar a ningún lado. Así que solo quería estar en Indonesia, jugando en Indonesia, pero no era coerción.
Aun así, la oferta de Manisa Bbsk todavía llegó. Se dijo que el club turco contactó a Megawati varias veces. Hasta que finalmente, el jugador estuvo de acuerdo con una determinada condición.
«Entonces nadie puede forzarme también, luego finalmente Türkiye ya me ha contactado cinco veces, él dice ‘puede ayudarnos'», dijo Megawati.
«Está bien, pero hay condiciones en las que tengo que jugar Livoli En octubre a noviembre, en ese momento todavía no fue reemplazado por el horario correcto, luego tuve que jugar Sea Games en diciembre, dije así «, explicó.
Según Megawati, Manisa recibió estas condiciones. Es por eso que hasta ahora no ha regresado para unirse al club turco.
«Entonces son las personas que preguntan por qué no vas a Türkiye bla bla bla bla, sí, esta es la respuesta», dijo.
«Porque honestamente es así. Desde el principio nos hemos cometido. Sí, el compromiso es así, por lo que no necesitamos especular que no esté fuera del camino.
