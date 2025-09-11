De repente envía un mensaje a Rafathar y Rayyanza, Raffi Ahmad mencionó como un hombre duro

VIVA – Raffi Ahmad De repente dio un mensaje a sus dos hijos Rafathar Malik Ahmad Y Rayyanza Malik Ahmad. El mensaje fue compartido por Raffi en su cuenta de Instagram el jueves por la mañana, 11 de septiembre de 2025.

En la carga, Raffi incluía una foto de Rafathar que dormía junto a Nagita Slavina. Mientras su hijo menor, Rayyanza fue visto durmiendo en los brazos de Nagita Slavina. La carga, Raffi reveló que, como hijo, Rafathar y Rayyanza debían ser un hombre fuerte.

«Mi hijo, el mundo, exige que te conviertas en un hombre incondicional», escribió Raffi Ahmad.

Pero por un lado, dijo Raffi, sus dos hijos hasta ahora todavía tienen suerte. Porque todavía existe la figura de Nagita Slavina que todavía los acompaña a crecer. Raffi dijo que una madre todavía está viva, por lo que continuará acompañando a sus hijos hasta cuando sea.

«Pero recuerda, mientras tu madre todavía esté viva, nunca caminas sola ❤️ ????????», escribió Raffi Ahmad.

La carga de Raffi Ahmad invitó a muchas simpatías a los usuarios de las redes sociales. Especialmente, Raffi Ahmad compartió noticias sobre el estado de salud de su madre, Amy Qanita, que estaba siendo tratada en el hospital. En la carga de Raffi ayer, la madre fue vista cuando usaba una manguera en la nariz.

La carga también se consideró para representar el jugo de Raffi Ahmad que todavía estaba acompañado por la madre. No pocos internautas que se preocupen por las familias de Raffi y Nagita sigan con el incidente de saqueo en las casas de varios miembros del consejo.

«¡Mientras todavía hay madres, este mundo estará bien, hijo, créeme!», Comentaron los internautas.

«No me imagino lo que son al mismo tiempo cuando el saqueo está en todas partes. Sigue estando sano», comentó otro.

«Aaaaaaaa, el fuerte es A. aa también es una gran figura, saludable, aa y familia», dijo otro internautas.