¡De regreso a Asia después de 10 años, Babyface sacude con éxito Yakarta!

Yakrta, VIVA – Yakarta vuelve a ser testigo de un evento musical internacional repleto de estrellas. A través de un concierto titulado “Con Amor Desde BRI Presente cara de bebe – Live in Jakarta 2025″, el legendario cantante Kenneth «Babyface» Edmonds finalmente pisó el escenario de Indonesia por primera vez. La magnífica actuación que tuvo lugar en el Estadio Internacional de Beach City, Ancol, Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025 presentó una velada llena de nostalgia, amor y recuerdos de generaciones.

Organizado por PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. o BRI, este concierto es una prueba clara del compromiso de BRI de brindar experiencias musicales de primer nivel para el pueblo indonesio. ¡Vamos, desplázate más!

Para Babyface, que ha ganado 13 premios Grammy, su presencia en Yakarta tiene un significado especial. Aunque ésta es su primera aparición en Indonesia, esta visita marca su regreso a la región asiática después de diez años.

«La actuación de esta noche fue realmente divertida. Fue muy divertido estar con todos ustedes», dijo Babyface, en Yakarta, el sábado 25 de octubre de 2025.

Durante aproximadamente dos horas, el maestro del R&B hipnotizó a sus fans con una serie de canciones legendarias como Everytime I Close My Eyes, Soon As I Get Home, Never Keeping Secrets y Whip Appeal.

No sólo se sentaron en silencio, sino que el público cantó y bailó juntos, creando una atmósfera cálida y emotiva.

El concierto también fue aún más animado con la presencia de cuatro de los mejores cantantes indonesios como Raisa, Marcell Siahaan, Rio Febrian y Sammy Simorangkir.

«Esperamos que el público pueda sentir la alegría de cada nuevo arreglo y cantar. No sólo mirar, sino ser realmente parte de este momento», dijo Rio Febrian, en la conferencia de prensa.

Uno de los momentos más memorables de esa noche fue el dueto de Babyface con Raisa. Esta colaboración fue elegida directamente por la leyenda, quien admitió que quedó cautivado por el color vocal de Raisa desde su anterior aparición en Japón.

«Queremos crear una atmósfera íntima y significativa. Las canciones de Babyface tienen una forma especial de tocar los corazones de todos», dijo Sysan Ibrahim, director ejecutivo de Otello Asia.

Con una atmósfera íntima y magníficos arreglos, Babyface – Live in Jakarta 2025 no es solo un concierto, sino una celebración del amor, la música y los recuerdos que une corazones de generaciones.