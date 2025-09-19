¿De qué se trata? El director Justin propina explica

Justin dando propinas‘s «A él«Es la historia de la selección del draft del mariscal de campo de Hotshot Cameron Cade (Tyriq Withers) aprendiendo las cuerdas de la pelota profesional, y el éxito de estilo de vida opulento trae, a través de la tutoría del legendario QB Isaiah White (Marlon Wayans). En el camino, Cam aprende sobre los secos oscuros que permiten el fama y los sacrificios que debe hacer para obtener lo que quiere.

La película remezcla los tropos de terror para tocar muchas grandes ideas: masculinidad, acoso, relaciones parasociales con celebridades, raza, autoestima de los atletas y mucho más. Sin embargo, las propinas, quien llegó por primera vez al proyecto cuando Skip Bronkie y el guión de Zack Akers se llamó «cabra» antes de darle su propio esmalte, dice que se inspiró para crear un proyecto que, en esencia, examina la obsesión de Estados Unidos con la «economía de agotamiento».

«Es la sensación fundamental de ‘¿Qué estás dispuesto a hacer, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ser excelente en lo que haces?’ Trascendió esta cosa de un mariscal de campo en deportes profesionales. «Me quemé por filmar la televisión post-pandemia, y ganar dinero fue el más deprimido que he estado. Me di cuenta de que esto es universal, ya sea escritor o periodista, pintor o trabajador de un día. La sociedad en general post-pandemia realmente tuve que tener en cuenta: ¿cómo pasamos nuestro tiempo? ¿Realmente vale la pena? ¿sobrino?’ Pensé que en la cultura estadounidense, se suponía que debía moler y apresurarme.

Tiping primero dejó su huella con el aclamado «patadas» indie de 2016, y luego obtuvo conciertos de dirección de televisión de alto perfil, con episodios de programas como «The Chi», «Black Monday» y «Queridos White People». Su impulso se hizo eco del enfoque sobrenatural y la ética de trabajo de los atletas en «él».

«Después de ‘Kicks’, mi primer día en el primer concierto pagado que tuve fue en un programa de televisión», dice Tiping. «Recibí una llamada a la mitad del día en que mi padre murió, solo inesperadamente, al azar. Dos semanas después, volví al set y no dejó de disparar hasta que me quemé y mi cuerpo me cerró.

Uno de los socios más críticos de la propina para lograr esta visión fue el cineasta. Jordan Peelequien fue productor en el proyecto y ayudó a fomentar algunos de los elementos de terror más extraños de la película.

«Es el tablero de sonido perfecto», dice Tiping. «Debido a que proviene de un punto de vista de cineasta, entiende que no estoy dirigiendo la película, estás Dirigiendo la película. Entonces estás comenzando desde un lugar de ‘¿Qué vas a buscar?’ y trabajando hacia atrás. Algunos de los mejores momentos serían cuando diría: «Tengo esta idea loca y loca, pero no sé si esto va a volar». Era un espacio seguro para decir, ‘qué pasa con esto’, y luego se sintió como un rally de tenis realmente sorprendente. Gran parte de la rareza proviene de nuestras conversaciones «.

Sin embargo, incluso con los sustos, las propinas están emocionadas de hacer que la gente piense críticamente y hablar sobre uno de los pasatiempos más grandes de Estados Unidos.

«Los temas en los que más me interesaba son: ‘¿Qué sucede cuando el atleta se convierte en la mercancía de la institución?'», Dice. «Si su cuerpo es su único capital, y se lesiona o envejece, usted es solo un cuerpo cálido que se mueve a través de espacios y es desechable. Si eso es lo horrible y subyacente, creo que hay mucho que explorar allí. Eso es lo que se abrió todas las cosas que surgieron, donde podría guiñarse a los subgéneros horribles. Pero está tacitando todo en una vez al lado del negocio de los deportes, y el lado oscuro del negocio del negocio». «