De publicaciones misteriosas a presuntos escándalos

Jacarta – Hogares de parejas de celebridades. raisa adriana y Hamish Daud está en el foco público. Según los informes, el matrimonio que han estado construyendo desde 2017 está al borde del abismo.

Lea también: ¡Resulta que una serie de hechos impactantes sobre las noticias del divorcio de Raisa y Hamish Daud se deben a esto!



La noticia de que se decía que Raisa había solicitado el divorcio de Hamish Daud surgió por primera vez a través de la carga de una cuenta de chismes. @pembasmi.kehaluan.reall el miércoles 22 de octubre de 2025. Desde entonces, han surgido diversas especulaciones y teorías de los internautas sobre la causa de la ruptura del matrimonio de esta pareja.

Los siguientes son los hechos que hacen que el tema del divorcio de Raisa y Hamish Daud sea aún más discutido.

Lea también: 4 mujeres que se rumoreaba que eran cercanas a Hamish Daud, hay supermodelos mundialmente famosas



1. Las publicaciones con matices de despedida están en el punto de mira

Las especulaciones sobre la ruptura de su relación comenzaron con una subida de la cuenta de chismes @dunianeti, que reproducía la foto de boda de Raisa y Hamish con la banda sonora «Usai Di Sini».

Lea también: Keenan Pearce habla sobre la felicidad en medio del tema del divorcio entre Raisa y Hamish Daud



Se sabe que la canción tiene un profundo significado de despedida, por lo que mucha gente piensa que la carga no es sin razón. Los internautas comenzaron a especular que había un problema en su hogar.

2. Las fotos de convivencia se eliminan de las redes sociales.

La sospecha pública se hizo más fuerte después de que varias fotos de Raisa y Hamish desaparecieran de sus respectivas cuentas de Instagram. Se vio a Raisa borrando un retrato de ellos juntos, mientras que Hamish también deshabilitó las cargas de momentos de aniversario de bodas. Estos dos pasos se consideran una fuerte señal de conflicto interno que ya no se puede ocultar.

3. Rara vez aparecen juntos en público.

A lo largo de 2025, Raisa apareció varias veces sola en diversos grandes eventos, sin estar acompañada de su marido.

La ausencia de Hamish en momentos importantes para su esposa llamó la atención de los internautas y dio lugar a acusaciones de que su relación había sido tensa durante mucho tiempo.

4. Surgen afirmaciones de que Raisa ha presentado una demanda de divorcio

El tema se volvió más candente después de que una cuenta de TikTok subiera comentarios de internautas que afirmaban haber recibido información directamente de personas internas. El comentario decía que Raisa había presentado oficialmente una demanda de divorcio ante el tribunal, aunque sin indicar la causa exacta.

Esta afirmación inmediatamente se difundió ampliamente y reforzó las expectativas del público sobre la noticia de su separación.

5. Escándalo empresarial y acusaciones de acoso que arrastran el nombre de Hamish

Antes de que surgiera la cuestión del divorcio, el nombre de Hamish estaba en el centro de atención debido a un presunto acoso a ex empleados de la startup Octopus, la empresa que fundó. Este caso empañó su reputación y se decía que era uno de los factores que afectaban la armonía de su hogar.