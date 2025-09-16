De nuevo, viral tasya farasya llame a Ahmad Assegaf primer amor y vida, internautas: no imaginen el dolor

VIVA -Desputado de ser un rompecabezas entre los usuarios de las redes sociales. Lunes 15 de septiembre de 2025, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó la cuestión de la demanda de divorcio presentada Tasya farasya.

Las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, era realmente cierto que había una demanda de divorcio que entró en las iniciales LFT. Se sabe que este LFT es las iniciales del nombre original de Tasya Farasya, Lulu Farasya Teisa.

«Hubo un caso que ingresó al divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, las iniciales LFT fueron las mismas que los Estados Unidos. No pudimos revelar su nombre en su totalidad», dijo citado de la intensa investigación de YouTube Show, martes 16 de septiembre de 2025.

Basado en la declaración de Dede, Tasya a través de su abogado presentó una demanda de la corte electrónica el 12 de septiembre. Mientras que la primera sesión de divorcio Tasya está planeada que se celebrará el 24 de septiembre.

Relacionado con la demanda de divorcio presentada por Tasya Farasya para su esposo Ahmad assegafLos usuarios de las redes sociales nuevamente destacaron cómo ‘Bucin’ Tasya Farasya a su esposo. Incluso en algunas piezas de video cargadas en la cuenta Tiktok y viral, Ahmad Assegaf fue el primer amor del vlogger de belleza.

Tasya también afirmó nunca haber salido con ningún hombre porque estaba demasiado enamorada de Ahmad Assegaf.

«Sí (el primer amor) es divertido. Wow, incluso mi firma frente a él está allí porque está enamorado de que conoce al niño de la escuela primaria. Es una hermana muy guapa, correcta, grande», fue citado Tasya Farasya de las piezas de video subidas en el tiktok @nie ^^, martes 16 de septiembre de 2025.

Tasya incluso mencionó que Ahmad Assegaf era el estándar de un hombre para hacer la figura de su esposo. Con una sonrisa orgullosa, Tasya dijo que su esposo era la primera figura masculina y toda una vida para ella.

«Él fue la primera persona que aprobé así. Así que creo que el tipo de tipo es así como Da. Nunca hemos salido como esa hermana. De todos modos, esta es una vida de Ahmad.

La pieza de video inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de Tiktok. Vieron que Tasya era demasiado bucina con su esposo y nuevamente recordaron que no podía ser demasiado bucin con un hombre. Porque también el amor por alguien puede terminar en decepción.

«Realmente la palabra reina de Garmex ‘que muestra su amor que pierde», comentó los internautas.

«Quién muestra demasiado su amor», dijo otro.

«Creer en los hombres amorosos es mostrarnos que lo amamos», dijo otro.

«Imagine lo doloroso que es ser Tasya», comentó los internautas.