de no poder caminar, a opresión en el pecho, ahora a la cirugía de cálculos biliares

Jacarta – Después de más de una semana de hospitalización, el estado del comediante Fahmi Bo ahora está mejorando. Según los informes, el jugador mototaxista de Pengkolan se sometió a una cirugía de cálculos biliares el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde, después de que los resultados de su prueba de tiroides mostraran un progreso positivo.

La feliz noticia fue transmitida directamente por Fahmi Bo a través de la carga de Raffi Ahmad en su historia de Instagram. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Assalamualaikum Aa, gracias a Dios los resultados de la prueba de tiroides son buenos, si Dios quiere, hoy a las 18 horas se realizará la cirugía de cálculos biliares», dijo Fahmi Bo en un mensaje compartido por Raffi, citado el sábado 8 de noviembre de 2025.

En la misma ocasión, Fahmi también pidió oraciones a familiares, amigos y al público para que el proceso de operación se desarrollara sin problemas.

«Pido oraciones, A, todos los amigos, familiares, pido oraciones para que la operación transcurra sin problemas», continuó.

Anteriormente, Fahmi Bo estaba programado para ser operado el lunes 3 de noviembre de 2025, pero el procedimiento tuvo que posponerse porque los resultados de su examen de tiroides en ese momento aún no eran estables.

Raffi Ahmad, quien se sabe que ayudó a llevar a Fahmi Bo al hospital hace algún tiempo, incluso prometió cubrir todos los gastos médicos del comediante hasta que se recupere por completo.

Al principio, Fahmi se negó a que lo llevaran al hospital porque estaba preocupado por su estado. Sin embargo, después de ser persuadido y alentado por Raffi, que también es el enviado especial del presidente, finalmente estuvo dispuesto a someterse a un tratamiento intensivo.

Ahora, la condición de Fahmi muestra un progreso significativo. Ahora puede sentarse normalmente sin sentir opresión en el pecho como antes.

«El corazón ya no está tenso, normalmente cuando está sentado (está tenso)», dijo Fahmi Bo.

Aparte de eso, también empezó a poder mover las piernas perfectamente, después de que antes sólo podía permanecer impotente en la cama.