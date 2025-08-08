Yakarta, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesa solo un paso de distancia será oficialmente uniforme Sassuolo. Se informa que el defensor central de 24 años se sometió a una prueba médica con el equipo de promoción de la Serie A, después de que anteriormente se informó que se unía a Torino.

Leer también: ¡Torino fue golpeado! Jay Idzes pronto prueba médica en Sassuolo



Este movimiento hizo que el universo de las redes sociales, especialmente el Instagram oficial de Sassuolo, se inundó con comentarios Internautas indonesios. Curiosamente, muchos de estos comentarios contienen una broma que afirma ser un gran admirador de Sassuolo, ya que los «tiempos antiguos» completos con una historia ficticia absurda pero sacudiendo el estómago.

Algunos comentarios divertidos que le llamaron la atención incluyen:

Leer también: ¡El drama de transferencia de Jay Idzes se calienta! Después del largo problema del contrato en Torino, Sassuolo ahora está listo



«Genial Jersey lejos, no estoy equivocado con ser fanáticos de Sassuolo. Cuando Sassuolo se degradó, realmente lloré 7 días 7 noches y ahora estoy muy agradecido de Sassuolo de regreso a la Serie A. Sassuolo Spirit!«

Leer también: Putra Cristian Gonzales invitó a MrBeast a ayudar al equipo nacional indonesio a la Copa Mundial 2026



«Así que recordé en 1982 Nobar con gran abuelo viendo a Barcanya Italia en un tubo blanco y negro TV«

«Fans de Sassuolo desde la Edad Media >>>«

«Así que el abuelo invitó al flashback a ver a Sassuolo en el estadio Lebak Bulus, desde entonces he sido fanático de Sassuolo«

«Fans de Sassuolo ya que todavía estaban en el útero«

«SAya y mi familia están buscando un álbum de fotos memorable en 1799 Vi el equipo de fútbol de Sassuolo en el Manahan Solo Stadium.«

«Así que recuerde el entrenamiento de PSST a las 2 de la mañana para poder ver a Sassuolo jugar en Patriot Bekasi y abuelo«

Estos comentarios excéntricos son un color en el medio de la euforia de los fanáticos indonesios para dar la bienvenida al movimiento de Jay Idzes. El fenómeno de comentarios divertidos como este a menudo sucede que cada jugador del equipo nacional indonesio se une o está asociado con clubes extranjeros.

Ahora, el público solo está esperando un anuncio oficial de Sassuolo para inaugurar la transferencia de Jay Idzes. Si se realiza, el capitán de Garuda continuará jugando en la Serie A en Myusim 2025/26.