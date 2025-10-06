De Mario Balotelli, Eden Hazard a Dele Alli

Yakarta, Viva – El mundo del fútbol no siempre es brillante. Detrás de los focos de las luces del estadio y de millones de aficionados, se esconden muchas historias amargas de grandes jugadores talentosos que pierden la luz demasiado rápido.

Desde lesiones, presión mental hasta un estilo de vida inadecuado, todo puede ser un factor que acabe con sus carreras a una edad temprana.

El youtuber Chinoll Suara revisó recientemente a 15 jugadores cuyas carreras se desvanecieron demasiado pronto. ¿Quiénes son? La siguiente es la lista.

1. Alejandro Pato

Alexandre Pato, apodado el sucesor de Kaká en el AC Milan, no cumplió con las expectativas debido a una lesión prolongada. De ser la joven estrella más prometedora de Europa, Pato finalmente pasó al club sin volver realmente a la cima de su rendimiento.

2. mario balotelli

«¿Por qué siempre a mí?» Siendo un símbolo de la carrera de Balotelli. Talentoso grande, pero lleno de controversia. Desde el Manchester City hasta el AC Milan, Balotelli a menudo tropezó con problemas disciplinarios que obstaculizaron su propia carrera.

3. Adriano

El apodo de El Emperador no basta para salvar a Adriano. Después de la muerte de su padre, colapsó en depresión y alcohol. De hecho, en su apogeo, este delantero brasileño era un espectro aterrador para el portero contrario.

4. Neymar Jr.

Sigue jugando activamente, pero la carrera de Neymar se siente estancada. Lesiones recurrentes, fiestas y decisiones de mudarse a Arabia Saudita le hicieron perder el encanto que le convirtió en el sucesor de Messi y Ronaldo.

5. Philippe Coutinho



El centrocampista del Barcelona, ​​Philippe Coutinho.

Facturación en Liverpool, destrozada en Barcelona. Coutinho no supo adaptarse en el Camp Nou y perdió la confianza. Ahora, su carrera parecía desaparecer sin dejar rastro a nivel europeo.

6. Bojan Krkic



El delantero del Ac Milan Bojan Krkic

Considerado como el «Nuevo Messi» cuando debutó en Barcelona. Pero una gran presión y problemas mentales hacen que Bojan no pueda desarrollarse. Después de eso, viajó a Roma, Stoke City, Japón sin volver jamás a lograr el mejor desempeño.

7. João Félix



El delantero del AC Milan, Joao Félix

João Félix es todavía joven, pero su recorrido profesional ha sido sinuoso. Desde el Atlético de Madrid hasta el Chelsea y el Barcelona, ​​​​su apariencia es inconsistente. Cambiar de palo con demasiada frecuencia hace que el potencial se sienta en vano.