De Mandalika al mundo, traiga el espíritu de los jóvenes talentos

VIVA – Valentino RossiLeyenda de Racing de MotoGP, expresando su aprecio a PertaminaPara el apoyo y la colaboración que existe en el apoyo a los deportes de carreras, así como al equipo del equipo de carreras Pertamina Enduro VR46.

Esto se transmitió en la actividad de lanzamiento de librea especial, ubicada en Senayan Park, el 30 de septiembre de 2025.

«La relación entre nuestro equipo y Pertamina es muy importante, porque Pertamina es nuestro socio», dijo Rossi.

En esta ocasión, también dijo que hasta ahora había habido colaboración con Pertamina, para brindar apoyo para el desarrollo de jóvenes talentos de corredores indonesios.

«Se han hecho muchas cosas juntas, una de las cuales es nuestra academia en Italia, hace algún tiempo aceptó jóvenes corredores de Indonesia para poder hacer un entrenamiento directo allí con nosotros», agregó Rossi.

Espera que a través de estos esfuerzos se puedan encontrar potenciales corredores potenciales de Indonesia que puedan competir en el evento MotoGP.

«Tengo que decir que realmente disfrutamos esto, porque los jóvenes corredores vienen con un entusiasmo extraordinario y nunca se rinden. Tal vez en el futuro, podemos llevar a los corredores indonesios a MotoGP», esperaba.

La colaboración del equipo de carreras de Pertamina Enduro y VR46, realizado a través del Programa de la Academia Pertamina Enduro VR46 Riders, una iniciativa para desarrollar jóvenes talentos de carreras indonesios.

Anteriormente, cinco jóvenes corredores indonesios habían recibido una oportunidad de oro para participar en los jinetes del campamento de verano en Tavullia, Italia, en agosto de 2025.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó, la colaboración con el equipo de carreras VR46 es una forma de contribución de Pertamina al progreso de los deportes de carreras indonesios.

«Pertamina quiere ser parte del gran viaje de los jóvenes indonesios para penetrar en el ámbito internacional. A través de la cooperación con el equipo de carreras VR46, esperamos que puedan nacer nuevos talentos que puedan llevar el nombre de la sobresaliente de Indonesia en el evento MotoGP», explicó Fadjar.

Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 estará presente del 3 al 5 de octubre de 2025 en el Circuito Intrnacional Pertamina Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara.

Con una fuerte colaboración con el equipo de carreras VR46, Pertamina se dio cuenta de un compromiso de alentar el nacimiento de los jóvenes talentos indonesios que pudieron competir en el ámbito internacional. También se espera que el evento Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025 sea un impulso importante para mostrar el entusiasmo, la cultura y el logro de Indonesia a los ojos del mundo.