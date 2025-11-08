De los datos biológicos, los picos profesionales a la controversia

Jacarta – Indonesia lamenta el fallecimiento del ex presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Antasari Azharel sábado 8 de noviembre de 2025, en su residencia de Tangerang, Banten. Esta figura se muestra firme en la erradicación de la corrupción morir a la edad de 72 años.

Educación y vida temprana



Antasari Azhar, ex presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción

Antasari nació en Pangkalpinang, Bangka Belitung, el 18 de marzo de 1953, como el cuarto hijo de Azhar Hamid y Asnani.

Pasó su infancia en Belitung antes de continuar su educación secundaria y superior en Yakarta. Luego estudió en la Facultad Ley Universidad de Sriwijaya, Palembang, y se graduó en 1981.

Viaje Carrera profesional: de fiscal a presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción

Después de graduarse de la universidad, Antasari comenzó su carrera en la Agencia Nacional de Desarrollo Jurídico (BPHN) del Ministerio de Justicia (1981-1985). Luego ingresó a la Procuraduría General de la República, donde su carrera ascendió a través de diversos cargos importantes, tales como:

– Fiscal Funcional de la Fiscalía Central de Yakarta (1985-1989)

– Jefe del Departamento de Investigación Especial del Fiscal Público de Yakarta Occidental (1994-1996)

– Jefe de la Fiscalía del Distrito de Baturaja (1997-1999)

– Jefe de la Subdirección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de la República (1999-2000)

– Jefe de la Fiscalía del Distrito Sur de Yakarta (2000-2007)

Su nombre se hizo ampliamente conocido cuando se desempeñó como Kajari en el sur de Yakarta, donde manejó una serie de caso de gran magnitud, incluidos casos de corrupción y delitos económicos.

Su experiencia lo llevó a ser elegido presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción para el período 2007-2011, en sustitución de Taufiequrachman Ruki.

Trabajar en el KPK

Como presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Antasari es conocido por ser firme y valiente. Bajo su liderazgo, el KPK tomó medidas contra una serie de casos importantes que involucraban a funcionarios de alto rango. Se convirtió en un símbolo de la integridad jurídica de Indonesia en su época.

Sin embargo, su carrera en KPK terminó trágicamente cuando se vio arrastrado a un caso penal que conmocionó al público.

Un caso legal impactante

En 2009, Antasari fue nombrado sospechoso en el caso de asesinato premeditado de Nasrudin Zulkarnaen, director del PT Putra Rajawali Banjaran. Este caso conmocionó al público porque involucraba a funcionarios de alto rango de la agencia anticorrupción.

En febrero de 2010, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta condenó a Antasari a 18 años de prisión. Rechazó las acusaciones y dijo que el caso estaba lleno de irregularidades. Aunque había presentado una revisión (PK), el Tribunal Supremo rechazó la solicitud.

En 2016, el presidente Joko Widodo concedió el indulto a Antasari, lo que le permitió ser puesto en libertad tras cumplir unos siete años de prisión.