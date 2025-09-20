De ‘Lawrence of Arabia’ a ‘Dune: el hito de Jordan dispara

Como Jordán entran en el centro de atención en este año Festival Internacional de Cine de BusanEl historial del reino en la pantalla habla por sí mismo. Desde los acantilados de arenisca de Wadi Rum hasta las fachadas talladas de Petra y las bulliciosas calles de Amman, Jordan ha ofrecido paisajes y paisajes urbanos que necesitan poco aumento digital. Respaldado por la Comisión de Cine Real, generosos reembolsos y patrocinios reales, éxitos de taquilla de Hollywood y autores independientes han encontrado el apoyo y las tripulaciones que necesitan en el lugar en Jordan. Estos 10 títulos, que van desde la epopeya ganadora del Oscar de David Lean hasta la primera serie en idioma árabe de Netflix, ilustran cómo el país se ha convertido en telón de fondo y socio de algunos de los proyectos más ambiciosos del cine, lo que ayuda a dar forma a las historias vistas en todo el mundo.

‘Lawrence of Arabia’ (1962)

(David Lean, Reino Unido, socios de coproducción de EE. UU.: Horizon Pictures, Columbia Pictures (Distribution))

«Lawrence of Arabia» de David Lean permanece Una de las epopeyas fundamentales del cinecon Jordan proporcionando algunas de sus vistas más memorables. Wadi Rum y otras ubicaciones del desierto le dieron a la película sus vastos e implacables paisajes, basados ​​en la historia de Te Lawrence en terreno real en lugar de sets de estudio. La producción ganadora del Oscar puso a Jordan en el mapa para los cineastas, estableciendo un telón de fondo del desierto al que Hollywood ha regresado una y otra vez.

Lawrence of Arabia Crédito: Columbia Tristar

‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989)

(Steven Spielberg, socios de coproducción de los Estados Unidos: Lucasfilm, Paramount Pictures)

Uno de «Indiana Jones y la última cruzada«Los momentos más icónicos se filman en el famoso Al Khazneh (el Tesoro) de Petra, utilizado en la película como la entrada al lugar de descanso templario del Santo Grial. Aunque gran parte del éxito de taquilla se filmó en otro lugar, esa escena transformó a Petra en un histórico cinemato.

Indiana Jones y la última cruzada Crédito: Lucasfilm Ltd.

‘Dune’ (2021/Parte dos, 2024)

(Denis Villeneuve, socios de coproducción de los Estados Unidos: Legendary Pictures, Warner Bros. Pictures, Villeneuve Films)

Denis Villeneuve filmó secuencias clave de ambos episodios de la saga En Wadi Rum de Jordan, cuyos acantilados carmesí y acantilados de arenisca definieron a Arrakis, el planeta del desierto en el corazón de «Dune». Los paisajes radicales le dieron a la película su aspecto de firma, con una mínima necesidad de CGI. Coordinada por la Comisión de Cine Real Jordania, la sesión reforzó la reputación de Jordan como el desierto de Hollywood de elección. Vinculando a clásicos como «Lawrence of Arabia», «Dune» muestra cómo el reino continúa proporcionando paisajes de otro mundo para producciones de pantalla grande.

‘Prometheus’ (2012)

(Ridley ScottSocios de coproducción de los Estados Unidos: 20th Century Fox, Scott Free Productions, Brandywine Productions, Dune Entertainment)

En «Prometheus», la búsqueda de Ridley Scott para la geografía de otro mundo llevó a la producción a Preserva natural de Jordan’s Wadi Ron. Sus caras irregulares de acantilados, dunas y crestas dramáticas proporcionaron el telón de fondo para el mundo alienígena de LV-223. La gama de terrenos naturales impidió la necesidad de mucho CGI. El contraste entre el paisaje en bruto y el diseño de ciencia ficción distingue a «Prometeo» y continúa el sorteo de Jordan como un sustituto de la Tierra para los cineastas que quieren texturas reales en sus imágenes.

Prometeo Crédito: Scott Free Productions

‘Zero Dark Thirty’ (2012)

(Kathryn Bigelow, socios de coproducción estadounidense: Annapurna Pictures, Columbia Pictures, First Light Production)

El thriller de Bigelow se filmó ampliamente en Jordania, incluso en Amman y en el Mar Muerto, donde un Réplica a gran escala de Abbottabad de Osama Bin Laden, Pakistán. fue construido. La estabilidad y la cooperación de Jordan hicieron posible recrear secuencias sensibles al conjunto de pakistán que no pudieran dispararse en el lugar. Algunos interiores se organizaron en las prisiones jordanas activas, agregando grano y realismo al proyecto final. La producción subrayó la confiabilidad del país para el material políticamente cargado, al tiempo que muestra la capacidad de sus equipos para apoyar sesiones complejas de Hollywood.

Zero Dark Thirty Crédito: Columbia Pictures

‘Ansery’ (2014)

(Naji Abu Nowar, Jordan, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Partners de coproducción: Bayt Al Shawareb, Noor Pictures, Film Clinic, Gecko Productions)

Dirigido por Najian Abu Narwar «,Pasado«Fue filmado en el sur de Jordania, incluso en Wadi Rum, Wadi Araba y áreas remotas del cañón, que presenta en gran medida no profesionales beduinos. Establecido durante la revuelta árabe de principios del siglo XX, es una historia de supervivencia de quema lenta, traición y llegada de edad.» Theeb «fue nominado a la mejor película de idiomas extranjeros en los Oscars y ganó un BAFTA para el debut en exceso. Es la mayoría de la edad. La tradición local y la tierra pueden llevar peso en el escenario mundial.

Pasado Crédito: Laith Al Majali

‘The Martian’ (2015)

(Ridley Scott, socios de coproducción de los Estados Unidos: 20th Century Fox, Scott Free Productions, Kinberg Género, TSG Entertainment)

Ridley Scott regresó a Jordania para «The Martian», una vez más eligiendo el ron de Wadi, esta vez para representar el terreno rojo y prohibido de Marte. Aunque las escenas interiores fueron filmadas en otra parte, los exteriores «los marcianos» son poderosamente castigado en el desierto jordano. El Royal Automobile Museum en Amman ahora alberga el Rover usado en la película, un monumento tangible para el giro protagonista de Jordan en el éxito espacial del cine espacial. Como dijo Scott al regresar a Jordania después de «Prometheus»: «Sabía a dónde ir … había estado allí dos veces antes … me quedé en Aqaba y condujo 40 minutos cada mañana a este maravilloso desierto», un testimonio de la atracción eterna de Wadi Rum.

El marciano Crédito: Twentieth Century Fox Film Corporation

‘Todo el dinero del mundo’ (2017)

(Ridley Scott, EE. UU., Socios de coproducción del Reino Unido: Scott Free Productions, TriStar Pictures, Redrum Films, Imperative Entertainment)

En «Todo el dinero del mundo«, Scott volvió a volver a lo que ha llamado la» belleza del ron Wadi «. Jordan se desempeñó como un sustituto de los exteriores del Medio Oriente durante las escenas clave en el drama del crimen verdadero del secuestro de John Paul Getty III.

Todo el dinero del mundo Crédito: Scott Free Productions

‘Aladdin’ (2019)

(Guy Ritchie, socios de coproducción de los Estados Unidos: Walt Disney Pictures, RideBack)

El remake de acción en vivo «Aladdin» de Guy Ritchie protagonizada por Will Smith Se apoyó en Jordan para algunas de sus escenas del desierto.Especialmente en Wadi Rum, que ayuda a conjurar el reino mítico de Agrabah. Las dunas y formaciones rocosas de la ubicación proporcionaron escala y fantasía, complementando los lujosos trajes y números musicales de la película. Al atar un exitoso cuento de hadas de Hollywood al terreno real del Medio Oriente, la película colocó a Jordan directamente en la imaginación visual de una nueva generación.

Aladdin Crédito: Disney

‘Jinn’ (2019)

(Mir-Jean Bou Chaaya, Amin Matalqa, Jordan. Socios de coproducción: Kabreet Productions, Netflix)

«Jinn» La primera serie original en idioma árabe de Netflix fue filmado completamente en Jordania, con las ruinas de Petra proporcionando un llamativo telón de fondo para su historia de adolescentes sobrenaturales. El espectáculo siguió a los estudiantes de secundaria de Amman, quienes accidentalmente desataron un genio, combinando la cultura juvenil moderna con el folklore regional. Mientras que «Jinn» hizo controversia en casa por su representación de la vida de los adolescentes, marcó un hito, una plataforma global que produce contenido árabe en suelo jordano, destacando las ubicaciones, las tripulaciones y las voces creativas emergentes del país.