De las cocinas de 45 mbg que no cumplieron con la sopa, cerramos 40 cocinas

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik S Deyang dijo que su grupo señaló que había 45 cocinas nutritivas gratis (Mbg) O la Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional (SPPG) no cumple con el SOP.

Leer también: El vicepresidente de BGN Nanik S deyang llorando, se disculpe por muchos estudiantes envenenados MBG



De las 45 cocinas, dijo Nanik, hasta 40 cocinas tienen cerca hasta un límite de tiempo indeterminado.

«Notamos que había 45 nuestras cocinas que aparentemente no manejaban SOP y eran la causa de los incidentes de seguridad alimentaria. De las 45 cocinas, declaramos que 40 cocinas estaban cerradas para una fecha límite no especificada», dijo Nanik en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 26 de septiembre, 2025.

Leer también: Gobernador de Kalimantan Occidental: cada vez hay un problema de envenenamiento al que está dirigido al gobierno regional, a pesar de que el programa nacional MBG



Nanik agregó que el cierre se llevó a cabo hasta que se completaron todas las investigaciones e investigaciones.



La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

Leer también: Wamensesneg Llame a Prabowo ya conoce el caso del envenenamiento en masa como resultado de MBG



Además, BGN también emitió una carta a los socios para completar inmediatamente la certificación de la igualdad de higiene y saneamiento (SLHS), certificado halal y un certificado de uso de agua que es adecuado para su uso.

«También hemos emitido una carta a los socios, dando un límite de tiempo de un mes para completar SLHS, luego certificados halal y certificados para el uso de agua que es adecuada para su uso dentro de un mes. Si dentro de un mes resulta que no cumplen estas tres cosas, luego cerraremos», dijo.

Anteriormente, subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik S Deyang lloró después de entregar una disculpa por el caso envenenamiento Experimentado por estudiantes en varias áreas después de comer un menú nutricional gratuito (MBG).

Representó toda la cocina MBG o la Unidad de Servicio de Fulfilos de Nutrición (SPPG) transmitió una disculpa por el caso de envenenamiento.

«Lo más importante de mi corazón más profundo, me disculpo en nombre de BGN, en nombre de todos los SPPG en Indonesia, me disculpo», dijo Nanik en una conferencia de prensa, el viernes 26 de septiembre de 2025.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Nanik enfatizó que BNN era totalmente responsable del envenenamiento experimentado por los estudiantes después de comer el menú MBG.

«Por supuesto, somos responsables de las cosas que han sucedido con todos los costos de los niños y también si hay muchas personas para lo que sucedió», dijo.