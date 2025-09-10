De la policía retenida por la gente, el Ministro de Finanzas fue desnudo hasta que la esposa del ex primer ministro fue asesinada

KatmandúViva – Grandes ondas de protesta en Nepal Entrando en la ronda más oscura en la historia política del estado del Himalaya. Desde el lunes 8 de septiembre de 2025, una manifestación dirigida por la Generación Z derrocador del presidente Ram Chandra Paudel y el primer ministro de KP, Sharma Oli.

Esta acción fue desencadenada por la ira pública sobre un régimen corrupto y bloquear las redes sociales que se consideraba silenciar la libertad de expresión, corrupción y crisis económica y desempleo.

La ira de la gente es cada vez más imparable. Las masas lograron ocupar la Casa de Representantes de Nepal y quemarla al suelo.

La policía fue capturada por residentes

En un video viral en las redes sociales, varios oficiales de policía de Nepal parecían alinearse con las manos en la cabeza. Varias policías fueron desarmadas y capturadas por los residentes. Algunos funcionarios incluso eligieron desertar y unirse a las masas.

Demostraciones contra las prohibiciones de las redes sociales por parte del gobierno de Nepal

El Ministro de Finanzas fue perseguido, desnudo, para salpicar el río

Disturbios No solo pare en los edificios gubernamentales. La violenta misa quemó la casa del primer ministro de KP Sharma Oli y la residencia de varios altos funcionarios. El Ministro de Finanzas Nepal, Bishnu Prasad Paudel, es uno de los objetivos de los berrinches del pueblo.

En la circulación de la grabación de video, Paudel parecía correr en las calles de Katmandú con docenas de personas que lo persiguen. Un manifestante saltó y luego pateó al ministro para que cayera en una pared roja. Aunque había resucitado y corrido de regreso, Paudel finalmente fue atrapado.

Su destino era trágico, fue desfilado por las masas, fue golpeado, despojado de su ropa, hasta que salpicó el río. Esta acción desencadenó críticas internacionales, pero para la gente de Nepal, el momento se consideró un símbolo de resistencia a los funcionarios que viven en el lujo en medio de las personas que sufren.

Ministro de Relaciones Exteriores Nepal Dibogem Destrations

No solo el Ministro de Finanzas, el Ministro de Relaciones Exteriores, Nepal, Arzu Rana Deuba, también fue el objetivo de los berrinches. En otro video, Deuba parece arrastrado por la mafia después de que su residencia se rompió.

Con una cara sangrienta, la mujer de 63 años se limpió la mejilla mientras estaba rodeada de manifestantes que la grabaron. Unos segundos después, un protector enojado lo pateó desde atrás y Boogem justo en su rostro.

La esposa del ex primer ministro fue asesinado

Los disturbios fueron cada vez más mortales cuando la casa del ex primer ministro Nepal, Jhalanath Khanal, en el área de Dallu, Katmandú, también fue quemada. Su esposa, Rajyalaxmi Chitrakar, sufrió quemaduras severas y fue trasladada de urgencia al Hospital Kirtipur. Sin embargo, su vida fue más allá de la ayuda y murió el martes 9 de septiembre de 2025.

Mientras que Khanal no estaba en el lugar cuando ocurrió el trágico evento. La muerte de Chitrakar se sumó a la longitud de la lista de muertes, así como un símbolo de que la ira de las personas indiscriminadamente.

Mortalidades y enojo nepo niños

Los últimos datos registrados al menos 21 personas asesinadas y más de 300 otras resultaron heridas desde que comenzó la ola de protestas. La acción masiva fue promocionada como los peores disturbios desde la rebelión de 2006 que obligó al rey Nepal a caer el trono.

Inicialmente, la protesta fue provocada por la prohibición del gobierno en una serie de plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube y X. Sin embargo, después de reabrir el acceso, las manifestaciones fueron aún más extendidas.

La joven generación de Nepal llamada manifestantes G Gen Z se siente harto de las prácticas de corrupción de los funcionarios y el lujoso estilo de vida de los políticos apodados niños de Nepo en medio de la crisis económica. Los videos de Tiktok que muestran a los niños oficiales que muestran sus artículos de lujo hacen que el fuego de la ira sea aún más ardiente.

Los lemas como «corrupción cercana, no redes sociales» y «oponentes juveniles de corrupción» son ahora un símbolo de resistencia. Los hashtags como #Nepokid y #Politiciansnepobabynepal inundaron el universo virtual.

En medio del caos, el presidente Ram Chandra Paudel había pedido el diálogo.

«Insto a todas las partes a mantener la calma, evitar más daños a la nación y negociar. En la democracia, las demandas de los ciudadanos pueden resolverse a través del diálogo y las negociaciones», dijo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de Nepal consisten en el ejército, la policía, hasta que la Agencia de Inteligencia emitió una llamada conjunta para que todas las partes se abstuvieran.

«Debido a que se ha recibido la renuncia del primer ministro, pedimos a todas las partes que se abstengan y no permitan más bajas y propiedades. El diálogo es la única forma de restaurar el orden y la estabilidad», dijo su declaración conjunta.