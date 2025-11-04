De la pelota de plástico al escenario del Mundial Sub-17

Doha, EN VIVO – Mundial Sub-17 2025 en Qatar será un campo de pruebas para la generación joven de Indonesia, incluido uno de los mejores talentos que actualmente está acaparando la atención, Evandra Floresta. En una entrevista conjunta fifaEl joven centrocampista de Malang compartió su trayectoria desde jugar con una pelota de plástico en el patio hasta vestir el uniforme de Garuda en el torneo de grupos de edad más grande del mundo.

Evandra es conocida como alguien tranquila, inteligente y con una visión de juego madura. Admitió que se inspiró mucho en dos jugadores de talla mundial, Lionel Messi y Kevin De Bruyne. De Messi, Evandra aprendió a leer el juego y a enviar pases precisos, no solo a regatear. Mientras tanto, De Bruyne admiraba su capacidad para construir ataques desde el centro del campo y su importante papel en las transiciones de juego.

«Como ambos somos zurdos, siento que tengo algo en común con Messi. Pero lo que más admiro es su visión y sus pases», dijo Evandra a la FIFA. La inspiración de los dos maestros es claramente visible en su forma de tocar juntos. Selección Nacional de Indonesia Sub-17, donde a menudo marca el ritmo y crea oportunidades de peligro.



La jugadora de la Selección Indonesia Sub-17, Evandra Florasta Foto : Instagram @timnasindonesia

Sin embargo, el viaje de Evandra no siempre fue fácil. Admitió que una vez se sintió lleno de nervios al ejecutar un penalti importante contra Corea del Sur en la Copa Asiática Sub-17. Ese momento fue una gran lección para él. Desde entonces, le pidió al técnico que añadiera entrenamientos de penalti para fortalecer su mentalidad y su compostura bajo presión. «En ese momento me temblaban las piernas, pero aprendí mucho de esa experiencia», dijo.

Ahora, bajo la dirección del técnico Nova Arianto, Evandra parece más madura. No sólo es un centrocampista que puede mover bien el balón, sino también un líder en el campo que calma a sus compañeros cuando se enfrentan a presión. La experiencia y la calma son disposiciones importantes cuando Indonesia se enfrenta a equipos duros como Brasil y Honduras en el Grupo H del Mundial Sub-17 de 2025.

Evandra enfatizó que el objetivo principal del equipo no es sólo pasar de la fase de grupos, sino también causar una buena impresión ante los ojos del mundo. «Quiero que Indonesia parezca impresionante y demuestre que podemos competir», subrayó.