De la pantalla del entretenimiento al mundo de la estética, Ade Fitrie Kirana celebra seis años de su nuevo viaje

Yakarta, VIVA – No Ade Fitrie Kirana alguna vez estuvo familiar en el mundo del entretenimiento de Indonesia. Pero en los últimos años eligió un camino diferente. Lejos del foco de la cámara, Ade está construyendo un nuevo viaje más tranquilo, lleno de procesos y lleno de responsabilidad.

Este ex artista acaba de celebrar seis años de trabajo en la industria de la estética médica, coincidiendo con la inauguración de su nueva sede comercial en Yakarta. Para Ade, este momento no fue solo una celebración de la edad, sino un reflejo de la gran decisión que tomó al dejar el mundo del entretenimiento.

«Antes mi vida transcurría principalmente delante del público. Ahora he aprendido a trabajar detrás de sistemas, procesos y responsabilidades», afirmó Ade en su declaración.

En contraste con la imagen glamorosa que a menudo se atribuye a la industria de la belleza, Ade elige un enfoque más tranquilo. Hizo hincapié en que, desde el principio, su viaje no se basó en la búsqueda de la popularidad, sino en la confianza.

Durante los últimos seis años, se sabe que Ade ha mantenido consistentemente el principio de precaución. Cada paso se da con una evaluación cuidadosa, especialmente porque el campo en el que se involucra está en contacto directo con la salud y seguridad de otras personas. Este enfoque lo hace reacio a seguir las tendencias instantáneas que abundan en la industria de la belleza.

«Para mí, los resultados son importantes, pero el proceso es mucho más importante. Si el proceso no es correcto, no importa cuán buenos sean los resultados, no tienen significado», afirmó.

Ade dijo que la inauguración de la nueva ubicación que se llevó a cabo esta semana marcó una nueva etapa más madura. Dijo que los primeros seis años fueron un período de construcción de bases, no sólo en términos de negocios, sino también de valores y cultura laboral.

AFK Beauty Skin Clinic, que Ade fundó en 2019, se desarrolló con un concepto de servicio basado en la evaluación médica y un trato personal. Enfatizó que no todos necesitan la misma acción, y no todos los deseos deben cumplirse si no coinciden con las indicaciones.

«En este punto, aprendí que la sostenibilidad no se trata de qué tan rápido crecemos, sino de qué tan firmemente mantenemos el valor», dijo.

Como figura pública que ha vivido en el mundo del espectáculo, Ade admite que esta transición no siempre es fácil. Pero fue fuera del centro de atención donde encontró una nueva satisfacción: construir algo que perdurara.