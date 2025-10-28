De la minería ilegal a la criminalización de los pueblos indígenas

Jacarta – Se dice que PT Position cometió una serie de delitos en tierras propiedad de PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) en East Halmahera. Uno de ellos está tomando níquel sin obtener permiso.

Así lo reveló directamente el presidente director de PT Wana Kencana Mineral (PT WKM), el teniente general (retirado) Eko Wiratmoko.

Eko no dudó en afirmar que PT Position había cometido robos y destruido bosques en terrenos propiedad de su empresa.

«Sí (PT Position) robó níquel de mi casa. Luego el bosque también fue destruido sin permiso forestal», dijo Eko a los periodistas, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Eko incluso admitió que este caso penal de robo había sido denunciado a la Policía Regional de North Maluku (Maluku). Después de llevar a cabo una investigación, la policía de Maluku del Norte confirmó que PT Position había cometido un delito de robo.

«He entregado el vídeo de PT Position robando bienes mineros en mi área IUP a los investigadores (Polri)», dijo.

Sin embargo, además del caso de robo de níquel de PT WKM, PT Position también es conocido como el partido que criminalizó a dos empleados de PT WKM, Awwab Hafizh y Marsel Bialembang, en un caso de disputa de tierras en East Halmahera. PT Position criminalizó a Awwab-Marsel en virtud del artículo 162 de la Ley de Minerales y Carbón porque se consideraba que estaban obstruyendo las actividades de PT Position al instalar portales o estacas de madera en tierras en disputa que supuestamente eran propiedad de PT WKM.

De hecho, según el testimonio de varios expertos, este caso puede ser mediado y no es necesario utilizar instrumentos de derecho penal. El experto en derecho penal Chairul Huda cree que este conflicto debería resolverse más adecuadamente por la vía administrativa o civil, y no por la vía penal. Según él, el conflicto que surgió entre las dos empresas en relación con el reclamo del área IUP (permiso de negocios mineros) debería reflejar diferencias en los intereses corporativos.

«Si hay una disputa entre empresas sobre límites territoriales, debe resolverse a través de mecanismos legales civiles o administrativos. El derecho penal debe ser el último remedio o el último recurso cuando otras vías no tienen éxito», dijo el presidente Huda en la audiencia.

gara-gara criminalización Al final, Awwab-Marsel acabó teniendo que pasar 115 días en prisión. De hecho, según los expertos, este caso legal debería resolverse mediante mediación e instrumentos civiles. Awwab, jefe de ingeniería minera (KTT) de PT WKM, tuvo que ser separado de su bebé, que ni siquiera tenía un año.