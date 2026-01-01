De la FIFA Series a la Copa AFF, esta es la prueba tras no poder llegar al Mundial

VIVA – 2026 será una fase importante para Selección Nacional de Indonesia para restablecer el rumbo después de no poder llegar a la final de la Copa del Mundo de 2026. El calendario de competiciones publicado muestra una serie de agendas muy ocupadas, desde la categoría absoluta hasta las categorías inferiores, que pondrán a prueba la coherencia en el desarrollo de la plantilla rojiblanca.

Lea también: Los medios vietnamitas se burlan de la selección de Indonesia, diciendo que ha perdido su identidad



Aunque hay decepciones en el viaje a 2025, la selección nacional de Indonesia todavía tiene espacio para demostrar su valía a través de eventos oficiales de la FIFA, torneos regionales y competiciones de múltiples eventos. Cada agenda en 2026 será un reflejo de la preparación de la selección nacional para afrontar el próximo ciclo.

A lo largo de 2025, la selección nacional de Indonesia vivirá dinámicas contrastantes. El éxito de avanzar a la Ronda 4 de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la Zona Asia es una nota positiva. Sin embargo, esta esperanza se vio frustrada después de que Indonesia no lograra avanzar a la final de la Copa del Mundo.

Lea también: El presidente del PSSI, Erick Thohir, no interfirió en la selección del entrenador de la selección nacional de Indonesia





Selección de Indonesia vs Arabia Saudita

Al entrar en 2026, la atención de la selección nacional de Indonesia se centrará en otras agendas que no son menos importantes. Uno de ellos es la FIFA Series que se celebrará en la jornada FIFA de marzo de 2026. Indonesia ha sido designada como una de las anfitrionas, aunque hasta ahora no se ha anunciado oficialmente el formato ni los posibles oponentes.

Lea también: Ole Romeny: la entrada de Paulinho Mocellin fue mortal



Además de la FIFA Series, la selección nacional de Indonesia también pasará por otras ventanas de la jornada de la FIFA. La jornada de la FIFA está programada para junio, luego se celebrará nuevamente entre septiembre y principios de octubre durante dos semanas completas y finalizará en noviembre de 2026.

Otra gran agenda es el Campeonato de la ASEAN o Copa AFF 2026. Este torneo bienal se llevará a cabo de julio a agosto de 2026, a diferencia de las ediciones anteriores que solían celebrarse a finales de año. Este cambio de calendario tiene como objetivo brindar espacio para que cada país participante convoque a sus mejores jugadores.

No sólo la selección absoluta, sino también los grupos de edad tienen una agenda crucial. Está previsto que la selección nacional sub-23 de Indonesia participe en los Juegos Asiáticos de 2026 que se celebrarán en Nagoya, Japón, de septiembre a octubre. Este evento es una prueba inicial para la nueva plantilla y entrenadores de la categoría Sub-23.

Mientras tanto, la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 afrontará en mayo la Copa Asiática Sub-17 de 2026. Este torneo es también una vía de clasificación para el Mundial Sub-17 de 2026, por lo que tiene un significado estratégico para la regeneración de la selección nacional.