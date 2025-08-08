¡De la competencia aficionada a una amenaza en la Serie A!

Yakarta, Viva – Transferir noticias Jay idzes ir a Sassuolo cada vez más acercándose a la realidad. El experto en transferencia italiano, Gianluca en Marzio, filtró ese capitán Equipo nacional indonesio Estaba experimentando una serie de pruebas médicas: la etapa final antes de que se introdujera oficialmente como un nuevo jugador del club apodado Neroverdi.

Leer también: La transferencia de Jay Idzes a Sassuolo confirmó los grandes medios italianos



Esta información se estaba fortaleciendo después de que el periodista italiano, Nicolo Schira, confirmó a través de su cuenta personal X. Dijo que IDZES firmaría un contrato a largo plazo hasta 2029, con un salario de 1.1 millones de euros por año o alrededor de Rp20 mil millones.

Según los informes, el propio Sassuolo tuvo que gastar 8 millones de euros (alrededor de Rp152 mil millones) para redimir los idzes de Veneziamás bonificaciones adicionales si el club sobrevivió a la degradación.

Leer también: Comentarios de los internautas indonesios en IG Sassuolo después de que Jay Idzes atracó: desde la Edad Media hasta 1799



La temporada pasada, la aparición de Idzes con Venezia fue algo impresionante. De los 35 partidos, anotó un gol y se convirtió en un pilar importante en el éxito del equipo para ganar boletos promocionales para Serie A 2024/2025. No es de extrañar que los fanáticos del público italiano y el fútbol indonesio estén esperando su trabajo en sus nuevos clubes.



Bek Venezia Jay Idzes Foto : Paola Garbuio/Lapresse a través de AP

Leer también: ¡Torino fue golpeado! Jay Idzes pronto prueba médica en Sassuolo



El perfil de Sassuolo de un vistazo, el nuevo club de Jay Idzes

Sassuolo – Nombrado oficialmente Asociación de Deportes Amateur de Sassuolo Calcio—Curna de la pequeña ciudad de Sassuolo en la región de Emilia-Romagna, Italia. Este club es sinónimo de negro-verde y tiene un viaje que podría decirse que es extraordinario.

Fundada en 1920, Sassuolo pasó la mayor parte de su historia en competiciones de división aficionada y de baja división. A principios de la década de 2000 ocurrió un cambio importante cuando un empresario de cerámica, Giorgio Squinzi, se hizo cargo de la propiedad del club y comenzó un ambicioso proyecto para llevar a Sassuolo al más alto nivel.

Viaje de la división inferior a la serie A

El comienzo de la resurrección de Sassuolo comenzó con la Serie C2, luego se subió a la Serie C1, hasta que finalmente el ascenso a la Serie B en la temporada 2007/2008, por primera vez en la historia del club.

Aunque tuvo que adaptarse duro en la Serie B, Sassuolo mostró una consistencia extraordinaria. El pico del logro ocurrió en la temporada 2012/2013, cuando ganaron la Serie B y ganaron un boleto a la Serie A. Un logro raro para clubes de pequeñas ciudades que no tenían una gran base de partidarios.

Sobrevivir y lograr en la Serie A

En lugar de convertirse en un equipo «paseando», Sassuolo pudo sobrevivir en la casta más alta de Italia. El momento de oro llegó en la temporada 2015/2016 bajo el entrenador de Eusebio Di Francesco, ya que terminaron en la sexta posición de la Serie A y se clasificaron para los clasificatorios de la Europa League por primera vez.

La filosofía del juego de Sassuolo tiende a atacar y atractiva. También se sabe que el club encuentra talentos jóvenes talentosos como Domenico Berardi, Manuel Locatelli y Matteo Politano, que se desarrollaron rápidamente antes de ser vislumbrado por grandes clubes.

Se espera que la unión de Bang Jay fortalezca la línea de fondo de Sassuolo, que la temporada pasada tuvo que luchar duro para evitar la degradación. Con su experiencia en Venezia y su papel vital en el equipo nacional de Indonesia, se predice que Idzes es uno de los defensores principales Neroverdi.