Londres, Viva – número Alejandro Garnacho Ahora en el medio del mundo del mundo del mundo del mundo. Según los informes, el talentoso extremo del Manchester United solo solo un paso Chelsea.

Leer también: Jactura, entrenador NEC Nijmegen Puji Calvin Verdonk después de matar Excelsior en la Liga Holandesa 2025/2026



Sin embargo, su reciente viaje profesional también fue coloreado por historias interesantes que involucraban a dos jóvenes jugadores indonesios: Asnawi mangkualam Y Kakang Rudianto.

El primer momento tuvo lugar en el partido amistoso internacional entre Equipo nacional indonesio Contra Argentina en junio de 2023. En el partido, Garnacho, quien entró como sustituto, no se movió mucho.

Leer también: Mees Hilgers desapareció de FC Twente





Kakang Rudianto y el gerente de MU Ruben Amorim Foto : Instagram @kakangrudianto33

Garuda Wing-Back, Asnawi Mangkualam, parecía sólido y logró cortar repetidamente el flujo del ataque del extremo. Las redes sociales también estaban abarrotadas con el comentario «Garnacho en Asnawi se embolsó».

Leer también: Adiós Equipo Nacional Indonesio, esta es una lista de 12 países que califican para la Copa Asiática del Sub-20 2026 2026



Una historia similar se repitió cuando la Asean All Star se enfrentó al Manchester United en el partido de exposición. Esta vez, fue el turno del joven defensor Persib Bandung, Kakang Rudianto, quien fue la tarea de escoltar a Garnacho.

Nuevamente, el jugador argentino tuvo dificultades para pasar por el joven defensor indonesio. Ese momento agregó una lista de notas únicas en la carrera de Garnacho en el sudeste asiático.

Aun así, la actuación de Garnacho en la competencia europea sigue siendo impresionante. Se convirtió en uno de los talentos jóvenes más prometedores en la Premier League, con velocidad, técnicas e instintos de ataque agudos. No es de extrañar que Chelsea se atreva a ingresar a la mesa de negociación para traerlo de Old Trafford.

Ahora, si esta transferencia se realiza, Garnacho comenzará un nuevo capítulo en Stamford Bridge, y tal vez, la historia de los jugadores indonesios «de bolsillo» se convertirá en una anécdota que continúa siendo discutida por los fanáticos del fútbol en el país.