De la armonía al empoderamiento comunitario

Jacarta – Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) cerró 2025 con una serie de logros estratégicos que tuvieron un impacto directo en la vida religiosa, la educación y el empoderamiento económico del pueblo. Esta reflexión sobre la actuación fue transmitida por el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, en un diálogo con los medios titulado 2025 Performance Reflection en Yakarta, el martes (23/12/2025).

La siguiente es una lista de los principales logros del Ministerio de Religión a lo largo de 2025:

1. Índice de armonía religiosa más alto desde 2015

Uno de los logros más destacados es el Índice de Armonía Religiosa (IKUB) de 2025, que alcanzó el 77,89 por ciento, el más alto desde que se realizó la primera encuesta en 2015.

El Ministro de Asuntos Religiosos enfatizó que la armonía es la base principal del desarrollo de la nación.

«Si la gente está más cerca de las enseñanzas religiosas, podemos relajarnos y respirar», afirmó el Ministro de Religión.

2. Nuevo enfoque del Ministerio de Religión mediante la racionalización institucional

A lo largo de 2025, el Ministerio de Religión vivirá una importante transición institucional. BPJPH es independiente, mientras que la gestión del Hajj a partir de 2026 será llevada a cabo por el Ministerio del Hajj y la Umrah.

«Al racionalizar las instituciones, podemos centrarnos más en el manejo de asuntos cruciales y básicos, relacionados con la educación religiosa y la armonía. No tiene sentido el crecimiento económico y la riqueza nacional sin armonía», dijo el Ministro de Religión.

3. Fortalecimiento del papel del Estado a través de la Dirección General de Internados Islámicos

El establecimiento de la Dirección General de Internados Islámicos es un hito importante en la afirmación estatal de los internados islámicos.

«La presencia de la Dirección General de Internados Islámicos también optimizará aún más el papel del Estado en la maximización de las tres funciones de los internados islámicos, como instituciones tafaqquh fid din, da’wah y empoderamiento del pueblo», continuó.

4. Fortalecimiento del plan de estudios de ecoteología y amor

El Programa de Ecoteología y el Currículo del Amor que se implementaron desde enero de 2025 son cada vez más relevantes a medida que ocurren desastres naturales en varias regiones.

«En Indonesia, casi todas las agencias hablan actualmente de ecoteología. Nosotros empezamos hace un año. Muchas agencias extranjeras nos han invitado a hablar de ecoteología», dijo.

«Hasta ahora nuestra teología ha sido demasiado masculina. Necesitamos una teología verde. En el futuro habrá cooperación interreligiosa para utilizar el lenguaje religioso en el cuidado del medio ambiente», continuó.

5. La mezquita amigable para los viajeros involucra a miles de mezquitas

De cara a la Navidad y el Año Nuevo, el Ministerio de Religión está poniendo en marcha un programa de Mezquitas Amigas de los Viajeros que involucra a 6.859 mezquitas en 27 provincias.

«Los lugares de culto son lugares de la humanidad. Se han preparado 6.859 mezquitas en toda Indonesia para el programa Mezquita Amiga del Regreso a Casa. El año pasado no hubo tantas», subrayó el Ministro de Asuntos Religiosos.