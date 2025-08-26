De Indonesia a Amsterdam, eche un vistazo al productor de TAF SI después de que Sabet posee el Empc 2024

Yakarta, Viva – Electrónica de música Indonesia nuevamente registró un logro orgulloso. Productor joven de Indonesia, TAF (Taftakhi Athoriq Firmansyah), ganó con éxito el primer título del Concurso de Productores de Música Electrónica (EMPC) ganador (EMPC) a través de su canción insignia titulada Look What You Heted. Esta victoria no solo prueba la calidad del trabajo de los niños de la nación, sino que también abre una oportunidad de oro para que TAF colabore con el sello internacional de música electrónica de Amsterdam, Familia Barong.

En su música, TAF combina un elemento de sonido experimental con el dominio de la percusión que crea personajes fuertes y amigables con la radio. Afirmó que la letra en esta canción expresaba un amplio espectro de emociones. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Ser un campeón de EMPC 2024 es un orgullo para mí. En este trabajo, mezclo y combino las características de la música única, pero al mismo tiempo sigo enérgico. Esta música es muy adecuada para reproducirse en clubes y transmisiones de radio», dijo TAF en su declaración, citada el martes 2625 de agosto.

Con la letra «Mira lo que me has hecho «Esta canción trae un matiz de entusiasmo, feliz y enérgico, pero aún da espacio de interpretación como una expresión de desamor. Este enfoque de dualidad emocional es la principal atracción que distingue el trabajo de TAF de otros competidores.

El evento EMPC 2024 iniciado por ICEPERIENCE.ID presenta un nuevo formato a través de un programa intensivo de campamento de escritura durante cinco días en Bali. Allí, tres finalistas, TAF, Elian y Alva Gracia, obtuvieron una guía directa de productores de clase mundial como Wiwek, Moksi, Mike y Sihk de la familia Barong. Este campamento de escritura también presenta invitados sorpresa como Valy Mo, Tane y Brett Allen para compartir ideas sobre la producción de música profesional.

«Más que hacer una canción de canción, este campamento de escritura es un proceso de madurez como productor musical. Luego, cómo encuentran sus propias voces y se preparan para ingresar a una escena musical más grande, tanto en Indonesia como internacionalmente», explicó Sihk, uno de los mentores y jueces.

A juzgar en EmpC se hace anónimo para mantener la objetividad, con un enfoque en la originalidad, la exploración del sonido y el fuerte carácter musical. El propio Sihk consideró que los tres finalistas muestran madurez artística, pero TAF se destaca porque tiene la visión musical más madura.

«Los tres finalistas muestran una extraordinaria madurez artística. Pero TAF tiene ventajas en términos de la visión musical más madura», dijo Sihk.

El representante de Iceperience.id, Fabianus Arry Kurniawan, expresó su aprecio por el logro de TAF y todos los participantes de EPC 2024. Según él, la calidad del trabajo de año en año continúa aumentando, demuestra que los productores de música electrónica indonesia tienen un gran potencial para competir a nivel mundial.

«Vemos la cantidad de entusiasmo y un potencial extraordinario de los productores de música electrónica en Indonesia. Es por eso que seguimos creyendo que la escena de la música electrónica en el país todavía es muy digna de ser desarrollado y ganar más apreciación», dijo Arry.

«Esta vez hubo TAF que logró convertirse en el campeón de EMPC 2024, con suerte este éxito también motivó a los productores musicales en Indonesia a continuar trabajando», agregó.

A través del EmpC y el espíritu del movimiento #LocaliceMovement, IcEperience.id crea constantemente espacio de crecimiento para los productores locales, los equipa con conocimiento industrial y abre una forma de colaboración con los músicos globales. El objetivo es claro: construir un ecosistema de música electrónica indonesia que sea innovadora, competitiva y que tenga un carácter fuerte en el ámbito internacional.

El éxito de TAF en EmpC 2024 es una prueba clara de que los talentos locales pueden competir a nivel global si se les da el espacio y el apoyo adecuados. Con el pleno apoyo de IcePerience.id y colaboración con etiquetas internacionales como la familia Barong, el futuro de la música electrónica indonesia se ve más brillante y prometedora.