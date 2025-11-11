De heridas a arcoíris, Vitalia revela historias personales en la última canción pop de R&B, Presence You

Jacarta – La cantante Vitalia saluda nuevamente a los fans. música Indonesia con su último trabajo. Esta vez lanzó un sencillo titulado «Present You» que tiene un aire Pop R&B, un con lo que llamó un «registro valiente» de su vida personal.

«Your Presence» no es sólo una canción cualquiera, sino una página del diario abierto de Vitalia. Esta canción va directo al grano: describe el pasado, las heridas profundas y, en última instancia, la gran victoria que logró como madre. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

Vitalia sin dudarlo compartió el trasfondo emocional que dio origen a esta canción. Reveló que “Tu Presencia” fue un reflejo de la ansiedad que sentía cuando era un adolescente.

«Su presencia habla de la ansiedad de los adolescentes que se ven obligados a crecer demasiado rápido», afirmó Vitalia, en su declaración, citada el martes 11 de noviembre de 2025.

«En ese momento, viví el embarazo a una edad muy temprana. El mundo se sentía como si se derrumbara, lleno de lágrimas y vergüenza. Pero la presencia de mi hija en realidad se convirtió en una luz, un motivo para levantarme y la mayor fuente de felicidad en mi vida», agregó.

Vitalia realmente plasma estas experiencias reales en las letras, mostrando su lado personal vulnerable pero fuerte. Para producir la música, Vitalia colaboró ​​con Dennis Nussy, un productor musical muy conocido en la escena musical indonesia. Dennis Nussy previamente pulió con éxito varios nombres, incluidos Okaay, Steven Pasaribu y Prince Poetiray.

Vitalia eligió un sentimiento Pop R&B para que las letras, que son simples pero llenas de significado, puedan transmitirse íntimamente y tocar el corazón del oyente. Se invitará a los oyentes a experimentar el viaje de una mujer que se perdió, pero luego logró mantenerse erguida con una sonrisa y orgullo a través de fuertes líneas líricas.

Una de las letras centrales del mensaje es: «Llévame a volar alto, alcanza lo que no puedo alcanzar».

Mensaje contundente para las mujeres indonesias

Vitalia enfatizó que la canción «Present You» lleva un mensaje universal que es más grande que la historia misma. Quiere que esta canción sea un estímulo para muchas mujeres.

«Su presencia no se trata sólo de mí, se trata de muchas otras mujeres que pueden haberse sentido solas. Quiero que sepan que las heridas pueden convertirse en arcoíris. Los niños que alguna vez se sintieron como una prueba pueden crecer y convertirse en un motivo de orgullo», dijo Vitalia.