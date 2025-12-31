De hecho, él es el que es bueno haciendo trampa.

Sídney, VIVA – Hotman París Nuevamente provocó discusión pública. Esta vez, el famoso abogado lanzó un agudo sarcasmo hacia los creadores de contenido que gustan de plantear el tema de la infidelidad, especialmente a través de formatos de entrevistas con fuentes que dicen ser víctimas.

Lea también: Prabowo se lo recordó cuando habló sobre discotecas con Hotman Paris



Hotman transmitió esta sátira a través de la cuenta de TikTok @hotmanparisofficialf. En el video, se ve a Hotman esperando que su esposa e hija vayan de compras al área de Martin Place, Sydney, Australia. Mientras estaba sentado relajado en la acera, Hotman abrió las redes sociales y destacó el aumento del contenido de las entrevistas sobre la infidelidad. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Sin mencionar nombres, Hotman atacó inmediatamente a los propietarios de cuentas que analizaban diligentemente la desgracia doméstica de otras personas. Según él, quienes gustan de abordar el tema de la infidelidad no están del todo limpios.

Lea también: MÁS POPULAR: Hotman Paris derrama cestas navideñas de Prabowo, la declaración de la vieja Aura Kasih sobre los actores se vuelve viral nuevamente



“¿Sabías que los propietarios de las cuentas también son buenos en eso? tener una aventura«, dijo Hotman en el video que compartió, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La cosa no quedó ahí, Hotman incluso incluyó una canción con letra satírica sobre la hipocresía. Mencionó el estilo de la entrevista que a menudo muestra la tristeza de la fuente.

Lea también: El momento en que Hotman Paris llamó a Prabowo, le deseó Navidad y habló sobre clubes nocturnos y dos períodos



«Hizo entrevistas con fuentes sobre sus asuntos, algunas de ellas lloraban», continuó Hotman.

«¿Pero lo sabías? El propietario de la cuenta que realizó la entrevista es en realidad un campeón de trampas», continuó.

El video luego se difundió ampliamente después de que Denny Sumargo lo volviera a compartir a través de Instagram Story. Curiosamente, Denny respondió como si el sarcasmo estuviera dirigido a él.

«Vamos, ¿a quién te refieres, hermano?», preguntó un internauta, que luego fue compartido por Denny.

«Mi abuelo», respondió Denny Sumargo con un emoji de risa.

Aunque Hotman Paris no indicó claramente su identidad, las especulaciones de los internautas se centraron inmediatamente en dos grandes nombres del mundo de los podcasts: Denny Sumargo y Richard Lee. Recientemente, ambos han invitado con frecuencia a fuentes involucradas en el tema de la infidelidad.

Denny Sumargo entrevistó previamente a Wardatina Mawa, esposa de Insanul Fahmi, quien se volvió a casar con Inara Rusli sin permiso. Mientras tanto, se sabe que Richard Lee brinda espacio de aclaración para Insanul Fahmi e invitó a Yuka, la figura acusada de tener una aventura con Julia Prastini alias Jule.