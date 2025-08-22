De Gran Max a Rocky, esta es la historia de 9 millones de unidades Daihatsu en Indonesia

Yakarta, Viva – PT Astra Daihatsu Motor (ADM) celebra oficialmente el logro de la producción acumulada de 9 millones de unidades en Indonesia. El evento de celebración con el tema «junto con Friends of Building the Country» se celebró como un marcador de la contribución de Daihatsu al desarrollo de la industria automotriz nacional durante casi cinco décadas.

El director del presidente de ADM, dijo Yasushi Kyoda, este logro fue el fruto de miles de arduo trabajo y apoyo de socios de Daihatsu en toda Indonesia.

«El logro de nueve millones de unidades no es solo un número, sino un símbolo de dedicación, innovación y confianza del pueblo indonesio a Daihatsu», dijo en la oficina de ADM, Sunter, North Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

En sus comentarios, explicó que el ADM se estableció en 1978, y desde entonces continuó haciendo una serie de hitos importantes. En 2004, la compañía lanzó Xenia, que se desarrolló con Toyota Avanza, luego en 2007 expandió la fábrica en Sunter para producir Gran Max.

«Gran Max es uno de los productos que abre puertas de exportación a Japón, por lo que se confía en Indonesia como una base de producción global», dijo.

No solo la producción, el desarrollo de recursos humanos también recibe atención. En 2013, ADM inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo (I + D) con el espíritu de «de Indonesia, para Indonesia».

Allí, se alentó a los ingenieros locales a liderar el desarrollo de nuevos modelos.

«Queremos demostrar que los niños de la nación pueden producir vehículos no solo para el mercado interno, sino también competir a nivel mundial», dijo.

Las contribuciones de ADM también se sienten al aspecto económico. Con una capacidad de producción de 530 mil unidades por año, la compañía emplea a más de 10 mil personas en tres lugares, a saber, Sunter, Cibitung y Karawang.

Además, ADM coopera con más de 1.700 proveedores, incluidas 700 PYME locales.

«Nuestro contenido local ha superado el 80 por ciento. Esta es una forma de nuestro compromiso de continuar alentando a la industria nacional», dijo.

El año pasado, Daihatsu registró ventas de 168 mil unidades en el mercado interno. Durante 16 años seguidos, esta marca mantiene la posición como número dos del mercado automotriz nacional. Los productos ADM también se comercializan en más de 60 países.

En el futuro, la compañía enfatizó que continuará trayendo soluciones de movilidad más amigables con el medio ambiente.

«Creemos que la innovación es la clave. Al aplicar el principio de Kaizen, mantendremos seguridad, calidad y eficiencia para enfrentar desafíos futuros», agregó.

La celebración de nueve millones de unidades, según ADM, no se trata solo del orgullo de la compañía.

«Esta es una forma de colaboración de todos los elementos, desde trabajadores, proveedores, hasta clientes. Juntos estamos desarrollando el país», dijo.