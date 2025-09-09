De eso muchos jugadores del equipo nacional indonesio, solo esta figura es reacia a sacudir el Líbano

VIVA – Equipo nacional Indonesia no pudo ganar sobre el Líbano en el partido de prueba de la jornada de la FIFA. Compite en el estadio Bung Tomo Gelora (SGBT), Surabaya, el lunes 8 Aseptember 2025, Indonesia y Líbano jugaron un sorteo sin goles.

Además de terminar en un empate, el partido estaba caliente. La primera conmoción ocurrió cuando Miliano Jonathans fue dejado por tacleadas difíciles desde atrás cuando estaba a punto de contraatacar. El incidente provocó la ira Jay Idzes y Kevin Diks quien inmediatamente sacó la ropa del jugador libanés. La situación era caótica.

Las tensiones no han disminuido, otros incidentes se han roto. Esta vez involucrando Thom Haye quien reacciona en voz alta después de ver a Marselino Ferdinan protestado por jugadores libaneses. No aceptaron cuando Lino le dio la pelota con las piernas cuando el oponente estaba a punto de tirar adentro.

Thom Haye avanzó de repente para defender a sus compañeros de equipo. Se publicó un estímulo duro para el jugador libanés, haciendo que la atmósfera se calienta. El caos inevitable hasta que el cuerpo técnico y los jugadores de reserva entraron al campo para romper.

Desde ese incidente, la tensión del partido ha sido mayor. Se produjeron algunas violaciones, y el árbitro finalmente emitió una tarjeta amarilla para reducir las emociones de los jugadores de ambos campos.

Después de que terminó el partido, la mayoría de los jugadores aún muestran deportividad al estrechar la mano. Pero solo Thom Haye no lo hizo. En un video viral en las redes sociales, el centrocampista de Persib Bandung no respondió a la invitación de los jugadores o funcionarios libaneses.

De hecho, Haye supuestamente habló con una expresión enojada mientras caminaba hacia el pasillo del estadio hasta el vestuario. La decisión de Thom Haye parecía ser una forma de protesta contra el estilo de juego áspero del libanés. Además, el incidente hizo que un partido de juicio se convirtiera en un duelo lleno de tensión.