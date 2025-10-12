De consumidor a traficante de drogas, amigo reacio a ayudar a Ammar Zoni

VIVA – Impactante noticia sobre la supuesta participación de un famoso actor de telenovelas, Ammar Zonicuyas actividades de narcotráfico tras las rejas provocaron una ola de profunda decepción en su círculo más cercano.

Una de las reacciones más ruidosas y destacadas provino de Christopher, un individuo conocido como un amigo leal que acompaña incansablemente a Ammar en sus esfuerzos por rehabilitarse y escapar del control de estos bienes ilícitos.

La decepción de Christopher no carecía de razón. Reveló que él y Ammar habían llegado previamente a un «acuerdo final» para que el actor dejara por completo todas las formas de consumo de drogas.

Sin embargo, la promesa que se esperaba que fuera un punto de inflexión ahora se ha hecho añicos.

«Ammar y yo también tenemos un acuerdo, que esta es la última vez que lo ayudaré, lo acompañaré. La última vez es para usar drogas. Esto en realidad es tráfico de drogas», dijo Christopher cuando se reunió en el área de Pagedangan, Tangerang Regency, el viernes pasado.

La situación se volvió mucho más complicada y dolorosa para las personas más cercanas a Ammar, incluida su familia. Christopher dijo que se había comunicado directamente con el hermano menor de Ammar, Aditya Zoni.

Según Christopher, la familia del actor sintió un dolor mucho peor porque Ammar no sólo había vuelto al borde del consumo de drogas, sino que era sospechoso de haber participado en la práctica de compra y venta de artículos prohibidos.

«Tan pronto como surgió esta noticia, me puse en contacto con el hermano menor de Ammar (Aditya Zoni). Sí, sin duda estaban decepcionados, decepcionados de que su hermano no sólo estuviera usando, consumiendo drogas. Después de todo, también estaba traficando. Aunque esto era sospechoso, sí, sólo si ya había un sospechoso, ya había noticias, por lo que estarían decepcionados, la familia estaría decepcionada», dijo Christopher.

Continuó, el nivel de fatiga de la familia Ammar había alcanzado su punto máximo después de enfrentar repetidamente casos similares. Ahora se encuentran en un punto de confusión y resignación, sintiendo que ya no tienen el poder de ayudar. El propio Christopher adoptó una postura firme y diferenció entre Ammar, a quien conocía como amigo, y Ammar, de quien ahora se sospecha que es un traficante.

«Es más bien cansado. Cuidar a las personas que lo consumen es agotador, esto es cuidar a los traficantes. Para mí, personalmente, si es una víctima de la droga, hay que protegerlo, curarlo. Si se ha convertido en un traficante, entonces también hay que erradicarlo. Aunque sea mi amigo», subrayó.