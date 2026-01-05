De conductor de autobús a arresto en Estados Unidos

VIVA – Estados Unidos de América lanzar un ataque a gran escala contra Venezuelauna escalada que inmediatamente sacudió el mapa geopolítico de la región latinoamericana. La operación no fue sólo un ataque aéreo, sino que también resultó en el arresto del presidente de Venezuela. Nicolás Maduro junto con su esposa por fuerzas de élite estadounidenses.

presidente de los estados unidos Donald Trump anunció la operación directamente a través de Truth Social. En su declaración, Trump dijo que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados en avión de Venezuela.

En medio de la atención mundial por el arresto, la figura de Nicolás Maduro ha vuelto a convertirse en preocupación. El hombre que nació el 23 de noviembre de 1962 no proviene de la élite política tradicional.

Citando varias fuentes el martes 6 de enero de 2026, la carrera política de Maduro comenzó en realidad con su profesión de conductor de autobús y activista sindical, antes de entrar finalmente en el escenario político nacional.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llega a EE.UU. tras ser arrestado

Los pasos de Maduro hacia el poder comenzaron cuando fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2000. Su cercanía al presidente Hugo Chávez lo llevó luego a ocupar varios puestos estratégicos, desde Ministro de Relaciones Exteriores hasta Vicepresidente de Venezuela.

Después de la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, Maduro fue proyectado como su sucesor. La elección presidencial especial celebrada el 14 de abril de 2013 entregó a Maduro a la presidencia con el 50,62 por ciento de los votos. Asumió oficialmente el cargo el 19 de abril de 2013 y desde entonces ha liderado Venezuela en medio de una presión económica y política cada vez más fuerte.

Las relaciones de Maduro con Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump, han sido tensas durante mucho tiempo. Uno de los detonantes fue la acusación estadounidense de que Maduro estaba involucrado en una red de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Estas tensiones volvieron a aumentar en noviembre de 2025, cuando el Gobierno estadounidense designó al cartel venezolano como organización terrorista extranjera (FTO). El cártel en cuestión es el Cártel de los Soles, un grupo que, según las autoridades estadounidenses, está dirigido por Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el grupo era responsable de la violencia terrorista y las amenazas a la seguridad en la región. Esta declaración fortalece la posición de Washington de colocar a Maduro como el principal objetivo de la dura política estadounidense hacia Venezuela.