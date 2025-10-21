De cara al duelo Arsenal vs Atlético de Madrid, Mikel Arteta elogia a Simeone hasta el cielo

Londres, VIVA – Antes del feroz partido entre Arsenal Y Atlético de Madrid en la ronda preliminar de la Liga de Campeones, martes (21/10), entrenador del Arsenal Mikel Arteta Elogió al estratega del Atlético, Diego Simeone.

En su entrevista citada en el sitio web oficial del Arsenal, Arteta dijo que había aprendido mucho de Simeone, conocido por tener un carácter fuerte y un espíritu de lucha extraordinario.

«Obviamente es una figura que admiro y he aprendido mucho de él. Lo extraordinario de él es su pasión y su espíritu de lucha», dijo Arteta.

El español también destacó la extraordinaria regularidad de Simeone, que dirige el Atlético de Madrid desde diciembre de 2011, lo que le convierte en uno de los entrenadores con más antigüedad en Europa.

«Después de años entrenando en el mismo club, con muchos jugadores que también se quedaron mucho tiempo, todavía es capaz de transmitir energía y determinación para ganar. Eso no es fácil en el entorno del fútbol moderno», continuó.

Arteta, que ahora es el segundo entrenador con mayor permanencia en la Premier League después de Pep Guardiola, cree que el éxito de Simeone a la hora de mantener la motivación y la disciplina de sus jugadores es una prueba de la grandeza del técnico.

«No lo conozco personalmente, pero todo lo que escucho sobre él es muy positivo. Es extraordinario a la hora de mantener la motivación y la confianza de sus jugadores», añadió.

Además, Arteta también cree que Simeone podrá alcanzar el éxito en cualquier lugar, incluso si algún día hace carrera en el fútbol inglés.

«Si puede triunfar en la Liga de Campeones, la competición más importante de Europa, puede triunfar en cualquier lugar. Estoy seguro de que su carácter y su profundo conocimiento del juego pueden traerle grandes resultados en cualquier lugar», enfatizó Arteta.

En más de una década al frente del Atlético de Madrid, Simeone ha ganado dos títulos de LaLiga, dos Europa League, una Copa del Rey y dos Supercopas de la UEFA, además de llevar a su equipo a la final de la Liga de Campeones en dos ocasiones.

Antes del duelo, Arteta enfatizó que el Arsenal debe tener cuidado con la fortaleza defensiva del Atlético, que se caracteriza por ser muy sólida y disciplinada.