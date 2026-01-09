De cara al ardiente duelo contra Persib, Persija presenta un nuevo avance fuera del campo

VIVA – persia Yakarta está ultimando los preparativos para el crucial partido contra persib Bandung en la continuación de la BRI Super League 2025/2026. Este clásico duelo lleno de prestigio se celebrará en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, el domingo 11 de enero de 2026.

Actualmente, los Tigres de Kemayoran ocupan el segundo lugar en la clasificación con 35 puntos en 16 partidos. Persib Bandung va detrás en tercer lugar con los mismos puntos y número de partidos, pero perdiendo por diferencia de goles. Esta condición hace que el partido Persib vs Persija sea aún más caliente porque afecta directamente a la máxima competición.

En medio de la concentración para afrontar este gran duelo, Persija presentó novedades interesantes fuera del campo. El club de la capital anunció oficialmente un nuevo avance a través de la colaboración entre industrias con su patrocinador, PT Anargya Asset Management.



Persija colabora con Anargya

El anuncio de la colaboración se realizó el viernes 9 de enero de 2026 en la oficina de Persija, en el sur de Yakarta. Persija participa en el lanzamiento de productos de fondos mutuos de renta fija que están diseñados para estar más cerca de la comunidad, especialmente de la comunidad de seguidores.

Este paso es una prueba de que Persija no sólo se está moviendo en el ámbito deportivo, sino que también está empezando a expandirse en el sector financiero. Se eligió un enfoque comunitario para aumentar la educación financiera y al mismo tiempo fomentar la participación pública en el mercado de capitales.

Director Persija YakartaMohamad Prapanca valoró esta colaboración como una innovación que tendría un impacto a largo plazo en el club y sus seguidores.

«Esta es una forma de innovación intersectorial que creemos que tendrá un impacto positivo a largo plazo», afirmó Prapanca.

Destacó que Persija quiere presentar productos cercanos a The Jakmania y a la comunidad en general. «Al mismo tiempo, se abre el acceso a inversiones que sean fáciles, asequibles y relevantes para las necesidades de la generación actual», afirmó.

Por un lado, Persija se prepara para luchar contra su eterno rival en el campo, por otro lado, los Tigres de Kemayoran también continúan moviéndose para fortalecerse y acercarse a sus seguidores fuera del fútbol.