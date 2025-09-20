De California a Kudus, el viaje de los jugadores de nosotros bádminton siguió un sueño en Superliga Junior

VIVA – Gor Djarum, SantoJava central, se está convirtiendo en una etapa importante para jugador de bádminton Young World a través de Polytron Superliga Junior 2025. De los muchos participantes, hay un nombre que le llamó la atención: Audrey Chang, un joven jugador de California, Estados Unidos.

Para Audrey, este evento se siente tan especial. Porque, esta es la primera vez que pisó Indonesia, un país conocido como Qibla bádminton mundo.

«La primera vez que vine aquí, me sorprendió el clima húmedo. Pero la comida era extraordinariamente deliciosa, mucho más barata que en Estados Unidos», dijo con una sonrisa.

Audrey vino con su equipo para sentir la atmósfera de los torneos del equipo que rara vez estaban presentes en su país. «No tenemos torneos como este en los EE. UU.

Aunque era incómodo al enfrentar a los oponentes asiáticos, todavía trató de desempeñarse de manera óptima. «Al principio tenía miedo, porque los jugadores asiáticos tenían más resistencia y experiencia. Nunca se dieron por vencidos. Pero aprendí mucho y hasta ahora estaba bastante contento con los resultados», dijo Audrey.

También honestamente vio una gran diferencia entre el bádminton en Estados Unidos y Asia. «En Estados Unidos, el juego es más rápido porque el oponente generalmente comete errores. Si aquí, Long Rali son comunes. La resistencia es la clave, y esa es una lección valiosa para mí», explicó.

El viaje de Audrey en el bádminton no puede separarse de la guía de dos grandes nombres de Indonesia, Tony Gunawan y Etty. Desde la edad de seis años, se formó en la Academia Global de Bádminton con ellos.

«El entrenador Tony y el entrenador Etty siempre están ahí para mí, no solo en el campo sino también afuera. Guían técnicas, pero también brindan apoyo emocional. Estoy muy agradecido de tenerlos», dijo Audrey llena de emoción.

Para el adolescente de California, Polytron Superliga Junior 2025 no es solo un torneo. Más que eso, lo considera una escuela mental que se da forma a estar listo para enfrentar presión en un nivel superior. «Aprendí a jugar para mí, así como para el equipo. Eso es muy diferente, pero me hará más fuerte», dijo.

En medio de un bádminton de bádminton lanzado, Audrey parecía encontrar un segundo hogar. Un pequeño viaje que podría ser una gran base en su larga carrera en el mundo internacional de bádminton.