De Brunéi a la cuarta ronda, quieren finalizar el viaje clasificándose para el Mundial

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia enfrentará una batalla de vida o muerte contra Equipo nacional iraquí en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona asiática. Este importante duelo tendrá lugar en el estadio King Abdullah Sports City el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Defensor fundamental de la selección nacional de Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani, expresó su determinación de completar el largo camino con el equipo de Garuda desde la primera ronda de clasificación hasta ahora.

«He estado en el equipo durante mucho tiempo. Empecé desde Brunei en la primera ronda, hasta ahora en la cuarta ronda. Creo que este equipo tiene los mismos puntos fuertes», dijo Rizky Ridho en el vídeo de vista previa del jugador subido al canal oficial de YouTube de la selección de Indonesia.

Rizky Ridho ha sido uno de los jugadores que ha aparecido constantemente desde el inicio de la andadura de Garuda en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Cree que todos los jugadores tienen grandes ambiciones de llevar a Indonesia al nivel más alto del fútbol mundial.

«Creo que este es el deseo común de todos los futbolistas. Además de jugar en la selección nacional, quieren participar en un alto nivel, es decir, en el Mundial», continuó.

El jugador de 24 años también enfatizó que el trabajo duro y la unión son los principales activos de la selección nacional de Indonesia para afrontar partidos difíciles en la cuarta ronda. Considera que el apoyo de la afición aportará energía adicional al equipo de Garuda.

El encuentro contra Irak fue una prueba importante para que las tropas de Patrick Kluivert mantuvieran sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda. La selección de Indonesia necesita ahora los máximos resultados para que la oportunidad de llegar al Mundial de 2026 siga abierta.