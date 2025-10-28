De agresiones a personajes públicos a condenas a 4 años de prisión

Martes 28 de octubre de 2025 – 18:00 WIB
Jacarta. VIVA – No Nikita Mirzani Parece que no se puede separar de la controversia. La actriz, presentadora y empresaria vuelve a ser el centro de atención después de que el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta la condenara a cuatro años de prisión en un caso de chantaje contra una empresaria de belleza. Gladys RezaMartes 28 de octubre de 2025.
La decisión fue leída directamente por el juez principal Kairul Saleh en una sesión abierta a la que asistieron asesores legales, fiscales y varios medios de comunicación. En su decisión, el juez afirmó que se había demostrado legal y convincentemente que Nikita había cometido el delito. criminal extorsión y difamación, pero no se ha demostrado que haya cometido el delito de lavado de dinero (TPPU) imputado por el Ministerio Público (JPU).
«Condenar al acusado a cuatro años y una multa de 1.000 millones de IDR, subsidiariamente a tres meses de prisión», dijo el juez Kairul Saleh al leer el veredicto, el martes 28 de octubre de 2025.
Esta sentencia es mucho más leve que las exigencias del fiscal, que anteriormente pidió que Nikita fuera condenada a 11 años de prisión. Aun así, la decisión del panel de jueces llamó la atención del público. Muchos consideran que este veredicto es la culminación de un largo y tumultuoso viaje que ha marcado la carrera y la vida personal de la mujer apodada la controvertida artista.
Para algunas personas, Nikita es un símbolo de una mujer fuerte y honesta. Sin embargo, para otros, es una figura controvertida que a menudo causa polémica.
Aquí hay una larga fila La controversia sobre Nikita Mirzani lo que a menudo le lleva a tener que enfrentarse a la ley y a la crítica pública.
1. Caso de chantaje de Reza Gladys
El caso de chantaje contra Reza Gladys es el capítulo más reciente y más serio en el viaje legal de Nikita. Según el expediente de acusación, Reza, conocido como propietario del conocido producto de cuidado de la piel PT Glafidsya RMA Group, denunció a Nikita porque sentía que lo estaban chantajeando mediante amenazas de difundir comentarios negativos en las redes sociales.
El fiscal dijo que esta amenaza hizo que Reza finalmente diera Rp. 4 mil millones en cuotas para Nikita y su asistente, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra. Según los investigadores, el dinero se utilizó para pagar las cuotas de una casa de lujo en el área de BSD, South Tangerang.
Durante el juicio, el fiscal acusó a Nikita de múltiples artículos, entre ellos la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE) y el delito de blanqueo de capitales (TPPU). Sin embargo, el panel de jueces sólo declaró culpable a Nikita en el caso de extorsión y difamación.