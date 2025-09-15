De acuerdo con las reglas y no se le paga un centavo

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo aclaró a su esposa Endang Nugrahani sin tener ningún puesto dentro de la institución del gobierno provincial de DKI Jakarta.

Leer también: El asesino de los miembros de TNI en Wonosobo fue arrestado



Pramono transmitió la aclaración en respuesta a los comentarios públicos virales cuando instaló Sang esposa Convertirse en madre de la educación infantil (Pausa) Provincia de Dki Jakarta.

«Entonces, mi esposa en realidad no tiene ningún puesto en el Ayuntamiento, incluidos aquellos que son visitados, tienen una posición especial como personal especial del gobernador, o no. Mi esposa es una persona en el hogar, las redes sociales (redes sociales) por sí solas no tiene, y no quiere molestarme», dijo Pramono en el área del sur de Yakarta el lunes.

Leer también: Wamensesneg: la reforma de Polri no es reemplazar al jefe de la policía nacional





Gobernador de Yakarta, Pramono Anung (Medio) en el Ayuntamiento de Yakarta

Reveló que la inauguración de su esposa se convirtió en la madre de Paud de la provincia de Dki Yakarta no era su deseo, sino de acuerdo con la regulación del Ministro del Interior (Perrendagri).

Leer también: BPOM: Indomie Soto Banjar contiene un exceso de óxido de etileno en Taiwán, no una exportación oficial de Indonesia



«Si no fuera porque había una regla del juego, entonces el Perrindagri que reguló a su esposa, el alcalde, el gobernador, se convirtió en la madre de Paud.

Anteriormente, el 12 de septiembre de 2025, Pramono confirmó al presidente del Equipo de Empoderamiento de Bienestar Familiar de Yakarta (PKK) Endang Nugrahani como la madre de Paud de la provincia de Dki Jakarta.

Pramono evaluó que la presencia de la madre Paud podría hacer una contribución importante al futuro de Yakarta porque Paud era una base importante antes de que los niños entraran en el nivel de educación básica. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=i1r5hqfuaoa