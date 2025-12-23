De Abon a Rendang, los productos de los clientes de PNM se distribuyen a las comunidades afectadas por el desastre en Sumatra

Jacarta – En medio de las limitaciones causadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, un rayo de esperanza surgió de las simples manos de los actores ultramicroempresarios. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) vuelve a distribuir ayuda humanitaria a las comunidades afectadas, esta vez involucrando directamente a sus clientes.

No sólo asistencia logística, lo que se distribuye es el arduo trabajo de las mujeres empresarias. Más de 2.000 envases de embalaje triturados producidos Clientes PNM de Serang y rendang listo para comer elaborado por los clientes de PNM Padang se envía a más de 10 puntos de distribución, desde puestos de evacuación y cocinas públicas hasta los hogares de los clientes de PNM Mekaar en Aceh Tamiang.



Los clientes de PNM participan para ayudar a las comunidades afectadas por desastres en Sumatra

Esta asistencia es una manifestación real del entusiasmo de los clientes por los clientes, una solidaridad que surge de un sentimiento de compartir la misma suerte y de la preocupación.

Hani Susanti, un cliente de PNM de Serang que gestiona un negocio de carne picada envasada y lista para el consumo, admitió que no pudo ocultar su emoción cuando lo invitaron a participar en esta acción humanitaria.

«Como propietario de una pequeña empresa, nunca imaginé que los productos de nuestra cocina pudieran llegar a nuestros hermanos y hermanas en Aceh. Me siento agradecido de poder ayudar. Espero que esta carne desmenuzada pueda fortalecerlos un poco en medio de condiciones difíciles», dijo Hani.

Ningsih, un cliente de PNM de Padang que dirige un negocio de rendang listo para comer, siente algo similar. Para él, las noticias sobre desastres no son sólo noticias, sino un llamado a apoyarnos unos a otros.

«Cuando nos enteramos de que había otros clientes de PNM afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra, nos sentimos llamados. A través del negocio que tenemos, queríamos compartir. Este rendang puede ser simple, pero esperamos que pueda proporcionar energía y entusiasmo a aquellos que están luchando», dijo Ningsih.

Agregó que la unión que ha construido el PNM va más allá de las meras relaciones financieras.

«El PNM nos enseña no sólo a crecer solos, sino también a fortalecernos unos a otros. En tiempos difíciles como este, el sentido de unión se siente muy real», dijo.

El secretario Corporativo del PNM, Dodot Patria Ary, dijo que la participación de los clientes en esta acción humanitaria es parte de los valores que el PNM sigue manteniendo.