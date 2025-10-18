Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que ya había 1.400 millones de porciones de menú Comidas nutritivas gratis (MBG) que se presenta a los estudiantes de la escuela. De este total, dijo, el éxito alcanzó el 99,99 por ciento.

Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

«Se han distribuido 1.400 millones de porciones, es decir envenenamiento Come 8.000 más o menos. «Entonces, si se toman las estadísticas, es 0,0007 o 0,0008, lo que significa que este programa tiene un éxito del 99,99%», dijo Prabowo.

Luego, Prabowo atacó a quienes a menudo critican o ridiculizan la distribución de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), que es su programa prioritario.

«De hecho, este programa no es perfecto en su implementación, hasta ahora hay varios miles de niños que tienen dolores de estómago, intoxicaciones alimentarias, pero lo que se plantea es intoxicación como si este programa debiera detenerse», dijo.

Aun así, Prabowo enfatizó que su partido apunta a cero errores en la distribución de este programa MBG.

El ex Ministro de Defensa también admitió que había ordenado que todas las cocinas estuvieran equipadas con el mejor y más limpio equipamiento.

«Seguiremos mejorándolo y también pedimos a todos los profesores que se laven las manos adecuadamente antes de comer. Si es necesario, se les debe enseñar a comer con cuchara para evitar que los virus bacterianos vengan de cualquier lugar», dijo Prabowo.

«Destaco esto porque es muy importante, se nos considera una piedra angular, se nos considera un ejemplo además de tener éxito, Indonesia se considera el más valiente y ahora se nos considera uno de los más rápidos en llegar a 36 millones de beneficiarios en 1 año», concluyó.